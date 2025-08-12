12/08/2025

Վարորդը փորձ է արել կանգնեցնել ավտոբուսի ընթացքը և մնացել է 2-ի արանքում, ստացել կոտրվածքներ

«Երևանի ավտոբուս» ընկերության խոսնակ Գեղամ Ասատրյանը մեկնաբանել է մեկ ավտոբուսի կողմից մեկ այլ ավտոբուսի վարորդի վրաերթ ենթարկելու մասին միջադեպի տեղեկատվությունը և մանրամասներ հայտնել:

«16:45-ի սահմաններում Տիգրան Մեծի պողոտայում` 7 համարի երթուղու վերջնակետում, վարորդներից մեկը, անզգուշությամբ չի գործարկել մեքենայի` ձեռքի արգելակման համակարգը, ինչի հետևանքով մեքենան հարվածել է մյուս կայանված մեքենային։

Վարորդը փորձ է արել կանգնեցնելու մեքենայի ընթացքը և այդ ընթացքում մնացել է երկու մեքենաների արանքում։ Տեղում հավաքված քաղաքացիների եւ մյուս մեքենայի վարորդի օգնությամբ վարորդը դուրս է բերվել և Շտապօգնության ծառայությամբ տեղափոխվել բժշկական կենտրոններից մեկը։

Վարորդը ստացել է կոտրվածքներ, այս պահի դրությամբ կյանքին վտանգ չի սպառնում»,- «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրել է Ասատրյանը:

