ԱՄՆ դեսպանը ներկա է գտնվել «Արծիվ գործընկեր 25» զորավարժության բացմանը. Լուսանկար

Դեսպան Քվինը ՀՀ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, ԶՈՒ ԳՇ պետ, գեներալ-լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանի հետ ներկա գտնվեց «Արծիվ գործընկեր 25» զորավարժության բացմանը:
Այս մասին հայտնում են ԱՄՆ դեսպանատնից:
Սա ԱՄՆ-Հայաստան երկարամյա պաշտպանական համագործակցության շրջանակում միջազգային խաղաղապահ գործողությունների նախապատրաստման նպատակով անցկացվող երրորդ ամենամյա զորավարժությունն է։ Այն կշարունակվի մինչև օգոստոսի 22-ը։
