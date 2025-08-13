13/08/2025

ԱՄՆ դեսպանը ներկա է գտնվել «Արծիվ գործընկեր 25» զորավարժության բացմանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/08/2025 1 min read

Դեսպան Քվինը ՀՀ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, ԶՈՒ ԳՇ պետ, գեներալ-լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանի հետ ներկա գտնվեց «Արծիվ գործընկեր 25» զորավարժության բացմանը:

Այս մասին հայտնում են ԱՄՆ դեսպանատնից:

Սա ԱՄՆ-Հայաստան երկարամյա պաշտպանական համագործակցության շրջանակում միջազգային խաղաղապահ գործողությունների նախապատրաստման նպատակով անցկացվող երրորդ ամենամյա զորավարժությունն է։ Այն կշարունակվի մինչև օգոստոսի 22-ը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Գեղի գյուղում մեքենաներ են բախվել․ տուժածները ձորից դուրս են բերվել տեղի ուժերով. Լուսանկար

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեղրի համայնքի ղեկավարը ծանոթացել է ԵՄ դիտորդական աշխատանքին. Լուսանկար

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 2-ից ուժի մեջ կմտնեն ԱՄՆ վիզայի համար հարցազրույցից ազատման ծրագրի նոր կանոնները

12/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մենք չենք հեռանա Դոնբասից. Իսկ ի՞նչ փոխզիջում, ի՞նչ անվտանգության երաշխիքներ կան». Զելենսկի

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագիրը երկկողմ է` ոչ եռակողմ, մեզ նորից խաբում են․ Մարուքյան

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավիճակը այս պահին էլ լարված է Լոռու մարզում, ինչու ․․․ Լուսանկար

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերիների հաստատված ցանկն այլ է, այդ ցուցակը բենզինի հրդեհից անհետ կորածներինն է․ Բեգլարյան

13/08/2025 infomitk@gmail.com