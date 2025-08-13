Այս պարը բեմադրել է իմ Ամենատատան, դա պարզապես պար չէր՝ դա աղոթք էր, օրհնություն․ Սոֆի Դևոյանը ներկայացրել է հարսի պարի ամբողջական տարբերակը

Պարուհի Սոֆի Դևոյան կրտսերն ինստագրամյան իր էջում հրապարակել է հարսի պարի ամբողջական տարբերակը և կից գրել․
«Հարսանյաց պարն ամենասպասված և ամենահուզիչ պահն էր մեր կյանքի ամենակարևոր օրվա ընթացքում։ Այս պարը բեմադրել է իմ Ամենա տատան։
Սա մի ամբողջ պատմություն էր ու սիրտս լցված էր հպարտությամբ և երախտագիտությամբ։
Յուրաքանչյուր շարժման մեջ զգացվում էր նրա հոգին, նրա ջերմությունն ու անսահման սերը
Դա պարզապես պար չէր՝ դա աղոթք էր, օրհնություն.
Այդ պահը մեզ համար դարձավ ողջ հարսանիքի զարդը։
Այս պարը երբեք չի մոռացվի։ Այն մնաց մեր սրտերում՝ որպես ընտանիքի ուժի, սիրո ու ժառանգության խորհրդանիշ»։
