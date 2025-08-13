13/08/2025

Այս պարը բեմադրել է իմ Ամենատատան, դա պարզապես պար չէր՝ դա աղոթք էր, օրհնություն․ Սոֆի Դևոյանը ներկայացրել է հարսի պարի ամբողջական տարբերակը

infomitk@gmail.com 13/08/2025 1 min read

Պարուհի Սոֆի Դևոյան կրտսերն ինստագրամյան իր էջում հրապարակել է հարսի պարի ամբողջական տարբերակը և կից գրել․

«Հարսանյաց պարն ամենասպասված և ամենահուզիչ պահն էր մեր կյանքի ամենակարևոր օրվա ընթացքում։ Այս պարը բեմադրել է իմ Ամենա տատան։

Սա մի ամբողջ պատմություն էր ու սիրտս լցված էր հպարտությամբ և երախտագիտությամբ։

Յուրաքանչյուր շարժման մեջ զգացվում էր նրա հոգին, նրա ջերմությունն ու անսահման սերը
Դա պարզապես պար չէր՝ դա աղոթք էր, օրհնություն.

Այդ պահը մեզ համար դարձավ ողջ հարսանիքի զարդը։

Այս պարը երբեք չի մոռացվի։ Այն մնաց մեր սրտերում՝ որպես ընտանիքի ուժի, սիրո ու ժառանգության խորհրդանիշ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 14-ի աստղագուշակ․ Մի փոքր սպասեք, շուտով կգա ցանկացած գործողության համար ավելի բարենպաստ պահ

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 16-ին այս 5 անունները կրողներին սպասում են եկեղեցում

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղը՝ օգոստոսի 14-ին, հավաք՝ ի պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի

13/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 14-ի աստղագուշակ․ Մի փոքր սպասեք, շուտով կգա ցանկացած գործողության համար ավելի բարենպաստ պահ

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 16-ին այս 5 անունները կրողներին սպասում են եկեղեցում

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուսումնասիրություններ են կատարվել Ահնիձորում․ մատուռից ոչինչ չի պահպանվել

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղը՝ օգոստոսի 14-ին, հավաք՝ ի պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի

13/08/2025 infomitk@gmail.com