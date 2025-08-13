Ավտովթար՝ Երևանում․ 2 վիրավորներից մեկը անչափահաս է. Լուսանկար

Այսօր՝ օգոստոսի 13-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 11։55-ի սահմաններում Դավիթ Բեկ փողոցի 142 հասցեի դիմաց բախվել են «Mitsubishi» մակնիշի և «BYD» մակնիշի ավտոմեքենաները։
Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 2 հոգի, որոնցից մեկն անչափահաս է, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։
Վիրավորներին առաջինը օգնության են հասել ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի պարեկները՝ գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Կարեն Ավետիսյանի գլխավորությամբ, ովքեր նախ տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել անչափահասին, ապա ծառայողական ավտոմեքենայով տեղափոխել «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն։
Վթարի մասին ՊԾ Երևան քաղաքի գնդից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժին, որտեղից ժամանել է քննչական խումբը՝ բաժնի պետի պաշտոնակատար Արթուր Ադամյանի, բաժնի պետի տեղակալ Գրիգոր Ավետիսյանի և օրվա պատասխանատու հերթապահ քննիչի գլխավորությամբ։
Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։
Բաց մի թողեք
44-օրյա պատերազմի օրերին զոհվածի հայրը նստացույց է սկսել Ազատության հարապարակում․ Լուսանկար
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը տուգանել է Նոյեմբերյանի ղեկավարին
ԱՄՆ դեսպանը ներկա է գտնվել «Արծիվ գործընկեր 25» զորավարժության բացմանը. Լուսանկար