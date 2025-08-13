Իրավիճակը այս պահին էլ լարված է Լոռու մարզում, ինչու ․․․ Լուսանկար

«Զով-Գուժ» ՍՊԸ-ն երկրորդ հանրային քննարկման փորձն է ձեռնարկել ՀՀ Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի Քարաբերդ բնակավայրում՝ Քարաբերդի ոսկու հանքավայրում արդյունահանման նպատակով երկաբանական հետազոտությունների աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության հայտի վերաբերյալ։
Հիշեցնենք, որ նախորդ փորձը ձախողվել էր․ բնակիչները չէին ցանկացել լսել նախաձեռնողներին: Իրավիճակը այս պահին էլ լարված է:
