ՀՀ-ն աշխարհի այն 7 երկրներից մեկն է, ով աջակցել է Թրամփի՝ Նոբելյան մրցանակի առաջադրմանը․ Սպիտակ տուն

Սպիտակ տունը նշել է յոթ երկրների անունները, որոնք աջակցել են Թրամփի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի առաջադրմանը։

Դրանց թվում են՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Գաբոնը, Իսրայելը, Կամբոջան, Ռուանդան և Պակիստանը։ Այս մասին նշված է Սպիտակ տան X-ի պաշտոնական էջում։

Հիշեցնենք, որ Վաշինգտոնում խաղաղության հռչակագրի նախաստորագրման ընթացքում նման առաջարկությամբ հանդես եկան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։

