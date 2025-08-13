«Մենք չենք հեռանա Դոնբասից. Իսկ ի՞նչ փոխզիջում, ի՞նչ անվտանգության երաշխիքներ կան». Զելենսկի

«Ուկրաինական զորքերն իրենք չեն լքի իրենց վերահսկողության տակ մնացող Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի տարածքները»,- հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկ երեկոյան լրագրողների հետ զրույցում՝ Ալյասկայում Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հանդիպումից երեք օր առաջ։
«Մենք չենք հեռանա Դոնբասից. մենք չենք կարող դա անել։ Բոլորը մոռանում են առաջին մասը՝ մեր տարածքները անօրինականորեն օկուպացված են։ Ռուսների համար Դոնբասը պլացդարմ է հետագա նոր հարձակման համար։ Եթե մենք հեռանանք Դոնբասից մեր սեփական կամքով, կամ մեզ ճնշեն, կբացենք երրորդ պատերազմը»,- ընդգծել է Զելենսկին։
«Իհարկե, ես կցանկանայի տեսնել Ամերիկայի դիրքորոշումը՝ հաշվի առնելով, թե ինչպես է սկսվել ամեն ինչ՝ մեր տարածքը օկուպացրել են, ուկրաինացիներին սպանում են, և դրանից հետո ինձ ասում են. «Լսիր, ուզո՞ւմ ես, որ քեզ հետո էլի չսպանեն։ Պետք է դուրս գալ»։ Իսկ ի՞նչ անվտանգության երաշխիքներ կան։ Հեռանալ Դոնեցկի մարզի՞ց։ Իսկ ի՞նչ փոխզիջում կա։ Կլինե՞նք մենք ՆԱՏՕ-ում։ ԵՄ-ում։ Ես ոչինչ չեմ լսել՝ պարզապես ոչ մի առաջարկ, որը կերաշխավորեր, որ վաղը նոր պատերազմ չի սկսվի, և Պուտինը չի փորձի օկուպացնել առնվազն Դնեպրը, Զապորոժիեն և Խարկովը։ Նա արդեն երկու անգամ պատերազմներ է սկսել Ամերիկայի տարբեր նախագահների օրոք, ի՞նչը նրան կպահի երրորդ պատերազմից»,- Զելենսկիի խոսքերն է մեջբերում «Ուկրինֆորմ» գործակալությունը։
Երեքշաբթի ավելի վաղ Զելենսկին հայտարարել էր, որ Կիևը չի ճանաչի Ալյասկայում ԱՄՆ-Ռուսաստան գագաթնաժողովում Ուկրաինայի վերաբերյալ որոշումները: Ուկրաինայի նախագահի խոսքով՝ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Ալյասկայում կարող է նշանակություն ունենալ միայն ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի երկկողմ հարաբերությունների համար: Զելենսկին հանդիպման փաստն ինքնին անվանել է Պուտինի «անձնական հաղթանակ»:
