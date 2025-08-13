Սեպտեմբերի 1–ից մի շարք առարկաներ հին դասագրքերով կդասավանդվեն

ՀՀ–ում սեպտեմբերի 1–ից ավագ դասարաններում մի շարք առարկաներ հին դասագրքերով կդասավանդվեն։ Այդ մասին այսօր ուղիղ եթերում տեղեկացրեց ՀՀ ԿԳՄՍ փոխնախարար Արաքսիա Սվաջյանը։
«Բոլոր այն դասարաններում, որտեղ չափորոշիչը (կրթության նոր չափորոշիչ-խմբ.) ներդրվելու է և այն դասարաններում, որտեղ արդեն իսկ ներդրվել է, սակայն դասագրքեր չէին հրապարակվել, հիմնականում բոլոր մրցույթները կայացել են, դասագրքերը տպագրվել են։ Մի մասն արդեն առաքվել և բաշխման փուլում է, իսկ մյուս մասը մինչև օգոստոսի 25–ը կառաքվի ու կբաշխվի»,– վստահեցրեց նա։
Միաժամանակ, նա նշեց, որ նոր ուսումնական տարում որոշ առարկաներ ավագ դասարաններում կդասավանդվեն հին դասագրքերով։
Դրանք են.
«Հայոց պատմություն», «Քիմիա», «Կենսաբանություն»- 10-րդ, 11-րդ դասարաններ
«Հանրահաշիվ»- 11-րդ դասարան
«Ռուսերեն», «Բնագիտություն»- 11-րդ դասարան
«Ռուսերեն»- 10-րդ դասարան
ՆԶՊ- 9-րդ ու 11-րդ
«Ֆրանսերեն»- 5-11-րդ դասարաններ
«Բոլոր նշված առարկաները նշված դասարաններում դասավանդվելու են հին դասագրքերով, և դպրոցներն այս մասին շրջաբերականներ ստացել են, սակայն կստանան նաև ուղեցույցներ, որպեսզի հին դասագրքերի բովանդակությունը ադապտացնեն նոր չափորոշիչին»,– ընդգծեց փոխնախարարը։
Սվաջյանն անդրադարձավ նաև Տավուշի մարզում արդեն երկու տարի փորձարկվող կրթության նոր չափորոշիչով ավարտական դասարանների քննությունների կազմակերպմանը` նշելով, որ արձանագրված արդյունքները գոհացուցիչ են։
Մարզի 9–րդ դասարանի աշակերտները «Պատմություն» և «Գրականություն» առարկաների քննություններին պետք է գրեն էսսե` փորձելով պատմական իրադարձությունների կամ գրական ստեղծագործությունների մեջ արտացոլված որոշակի իրավիճակների միջև կապեր գտնել, վերլուծել, ստեղծագործական, քննադատական մոտեցումները դրսևորելով՝ արտացոլել դրանք էսսեներում։
«Այս տարվա արդյունքները գոհացուցիչ են ու որակապես տարբերվում են նախորդ տարվանից»,– նշեց Սվաջյանը։
Նա նաև հիշեցրեց, որ միայն Տավուշի մարզի 12–րդ դասարանի ավարտական քննությունները կկազմակերպվեն կրթության նոր չափորոշիչով։
