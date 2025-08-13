13/08/2025

44-օրյա պատերազմի օրերին զոհվածի հայրը նստացույց է սկսել Ազատության հարապարակում․ Լուսանկար

Հարություն Սուքիասյանի հայրը՝ Արմեն Սուքիասյանը, արդեն երկրորդ օրն է, ինչ գիշերում է Ազատության հրապարակում։

Նա սկսել է անժամկետ նստացույց՝ պահանջելով արդար քննություն որդու մահվան դեպքի վերաբերյալ։

Հարություն Սուքիասյանը եղել է սպա և զոհվել 44-օրյա պատերազմի օրերին՝ Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում։

