Թրամփը պատրաստ է Կիևին անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել ՆԱՏՕ-ի շրջանակից դուրս

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը օգոստոսի 13-ին եվրոպացի առաջնորդների հետ զրույցի ժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել, սակայն միայն այն դեպքում, եթե դրանք չեն իրականացվում ՆԱՏՕ-ի ջանքերի շրջանակներում:

Այս մասին հաղորդում է Politico թերթը՝ հղում անելով աղբյուրներին:

Ըստ նրանց՝ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է որոշակի դեր խաղալ Ուկրաինային «զսպող միջոցներ» տրամադրելու գործում, եթե Ռուսաստանի հետ հրադադարի վերաբերյալ համաձայնագիր կնքվի, սակայն որոշակի պայմաններով:

Միևնույն ժամանակ, ինչպես հայտնել է աղբյուրներից մեկը, Ամերիկայի նախագահը չի մանրամասնել, թե ինչ է նկատի ունեցել անվտանգության երաշխիքներ ասելով:

Ավելի վաղ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն հայտարարել էր, որ Թրամփը եվրոպացի առաջնորդների հետ տեսակոնֆերանսի ժամանակ հայտարարել է Վաշինգտոնի մտադրության մասին՝ նպաստելու Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելուն, որոնք մշակել են «կամավորների կոալիցիան»:

Նրա խոսքով՝ Թրամփը նաև ասել է, որ «տարածքային հարցերի շուրջ բանակցությունները կանցկացվեն միայն Վլադիմիր Զելենսկու ներկայությամբ Ալյասկայում Ռուսաստան-ԱՄՆ գագաթնաժողովից հետո կայացած հանդիպման ժամանակ:

