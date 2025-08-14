Թրամփը պատրաստ է Կիևին անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել ՆԱՏՕ-ի շրջանակից դուրս

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը օգոստոսի 13-ին եվրոպացի առաջնորդների հետ զրույցի ժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել, սակայն միայն այն դեպքում, եթե դրանք չեն իրականացվում ՆԱՏՕ-ի ջանքերի շրջանակներում:
Այս մասին հաղորդում է Politico թերթը՝ հղում անելով աղբյուրներին:
Ըստ նրանց՝ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է որոշակի դեր խաղալ Ուկրաինային «զսպող միջոցներ» տրամադրելու գործում, եթե Ռուսաստանի հետ հրադադարի վերաբերյալ համաձայնագիր կնքվի, սակայն որոշակի պայմաններով:
Միևնույն ժամանակ, ինչպես հայտնել է աղբյուրներից մեկը, Ամերիկայի նախագահը չի մանրամասնել, թե ինչ է նկատի ունեցել անվտանգության երաշխիքներ ասելով:
Ավելի վաղ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն հայտարարել էր, որ Թրամփը եվրոպացի առաջնորդների հետ տեսակոնֆերանսի ժամանակ հայտարարել է Վաշինգտոնի մտադրության մասին՝ նպաստելու Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելուն, որոնք մշակել են «կամավորների կոալիցիան»:
Նրա խոսքով՝ Թրամփը նաև ասել է, որ «տարածքային հարցերի շուրջ բանակցությունները կանցկացվեն միայն Վլադիմիր Զելենսկու ներկայությամբ Ալյասկայում Ռուսաստան-ԱՄՆ գագաթնաժողովից հետո կայացած հանդիպման ժամանակ:
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան գրոհել է Ռոստովը, վիրավորներ կան
ՀՀ-ն աշխարհի այն 7 երկրներից մեկն է, ով աջակցել է Թրամփի՝ Նոբելյան մրցանակի առաջադրմանը․ Սպիտակ տուն
«Մենք չենք հեռանա Դոնբասից. Իսկ ի՞նչ փոխզիջում, ի՞նչ անվտանգության երաշխիքներ կան». Զելենսկի