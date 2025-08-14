14/08/2025

Ինչ է ակնկալում Բաքուն Երևանից․ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ

«Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը ենթադրում է դրա ստորագրման և վավերացման հետագա քայլերի անհրաժեշտություն։

Բաքուն ակնկալում է, որ Հայաստանի Սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կկատարվեն՝ Ադրբեջանի նկատմամբ մնացած տարածքային պահանջները վերացնելու համար»։

Այս մասին NE Global-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը։

Նրա խոսքով՝ ստորագրված փաստաթուղթը հաստատել է Ադրբեջանի հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։

Հռչակագրի այլ կարևոր կետերի շարքում Ամիրբեկովը նշել է կողմերի հանձնառությունը՝ բացելու տրանսպորտային և հաղորդակցական կապերը, այդ թվում՝ ապահովելով Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև անխոչընդոտ հաղորդակցությունը։

Փաստաթղթում նաև նշվում է ԱՄՆ հատուկ նախագիծը՝ «Թրամփի երթուղին միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար» (TRIPP), որը պետք է իրականացվի Հայաստանի տարածքում։

Բացի այդ, Ամիրբեկովը ԵԱՀԿ գործող նախագահին ուղղված համատեղ դիմումը՝ Մինսկի գործընթացը և դրան առնչվող կառույցները փակելու առաջարկով, անվանել է կարևոր քայլ՝ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման հիմնական խոչընդոտներից մեկը վերացնելու ուղղությամբ։

