14/08/2025

Ուկրաինան գրոհել է Ռոստովը, վիրավորներ կան

14/08/2025

Դոնի Ռոստովում մի քանի բազմաբնակարան շենք է վնասվել ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով։

Այս մասին Telegram-ալիքում հայտնել է ՌԴ Ռոստովի մարզպետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Յուրի Սլյուսարը։

«Ռոստովում ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով Թելմանի և Լերմոնտովսկայա փողոցներում մի քանի բազմաբնակարան շենք է վնասվել։ Դեպքի վայր են մեկնել օպերատիվ ծառայությունները, Ռոստովի վարչակազմի ներկայացուցիչները։ Այս պահին տեղեկություն կա մեկ վիրավորի մասին, տուժածների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ճշտվում է»,-ասված է հաղորդագրության մեջ:

Միաժանանակ RT-ն հայտնում է, որ Դոնի Ռոստովում բնակելի շենքին անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով մի քանի մարդ է վիրավորվել:

SHOT-ի տվյալներով՝ ԱԹՍ-ն բախվել է տանիքին, վնասվել է առնվազն 10 բնակարան։

Սոցցանցային տեղեկատվության համաձայն՝ շենքից 50 մարդ է տարհանվել։

Ականատեսների խոսքով՝ պայթյունից առաջ լսվել է ձայն, որը բնորոշ է ԱԹՍ-ին:

Ավելի ուշ Սլյուսարը հայտնել է, որ թարմացված տեղեկատվության համաձայն՝ երկու վիրավոր արդեն տեղափոխվել է քաղաքային բժշկական հաստատություններ։ Բժիշկները նրանց վիճակը գնահատում են ծանր։ Եվս 11 վիրավոր տեղափոխվել է հիվանդանոց՝ վնասվածքներով։

