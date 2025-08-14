Ուկրաինան գրոհել է Ռոստովը, վիրավորներ կան

Դոնի Ռոստովում մի քանի բազմաբնակարան շենք է վնասվել ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով։
Այս մասին Telegram-ալիքում հայտնել է ՌԴ Ռոստովի մարզպետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Յուրի Սլյուսարը։
«Ռոստովում ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով Թելմանի և Լերմոնտովսկայա փողոցներում մի քանի բազմաբնակարան շենք է վնասվել։ Դեպքի վայր են մեկնել օպերատիվ ծառայությունները, Ռոստովի վարչակազմի ներկայացուցիչները։ Այս պահին տեղեկություն կա մեկ վիրավորի մասին, տուժածների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ճշտվում է»,-ասված է հաղորդագրության մեջ:
Միաժանանակ RT-ն հայտնում է, որ Դոնի Ռոստովում բնակելի շենքին անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով մի քանի մարդ է վիրավորվել:
SHOT-ի տվյալներով՝ ԱԹՍ-ն բախվել է տանիքին, վնասվել է առնվազն 10 բնակարան։
Սոցցանցային տեղեկատվության համաձայն՝ շենքից 50 մարդ է տարհանվել։
Ականատեսների խոսքով՝ պայթյունից առաջ լսվել է ձայն, որը բնորոշ է ԱԹՍ-ին:
Ավելի ուշ Սլյուսարը հայտնել է, որ թարմացված տեղեկատվության համաձայն՝ երկու վիրավոր արդեն տեղափոխվել է քաղաքային բժշկական հաստատություններ։ Բժիշկները նրանց վիճակը գնահատում են ծանր։ Եվս 11 վիրավոր տեղափոխվել է հիվանդանոց՝ վնասվածքներով։
Բաց մի թողեք
Թրամփը պատրաստ է Կիևին անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել ՆԱՏՕ-ի շրջանակից դուրս
ՀՀ-ն աշխարհի այն 7 երկրներից մեկն է, ով աջակցել է Թրամփի՝ Նոբելյան մրցանակի առաջադրմանը․ Սպիտակ տուն
«Մենք չենք հեռանա Դոնբասից. Իսկ ի՞նչ փոխզիջում, ի՞նչ անվտանգության երաշխիքներ կան». Զելենսկի