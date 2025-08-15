Անսպասելի դեպք Երևանում, երկրպագուն ցած է ընկել․ մանրամասներ․ Լուսանկար

Հինգշաբթի Երևանում անցկացվեց Կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման երրորդ փուլի պատասխան խաղը, որտեղ միմյանց դիմակայում էին «Արարատ-Արմենիան» և Պրահայի «Սպարտան»։
Խաղի ավարտին տեղի է ունեցել անսպասելի դեպք․ «Սպարտայի» մի երկրպագու, ցանկանալով ստանալ հանդիպման առաջին գոլի հեղինակ Ալբիոն Ռրահմանիի մարզաշապիկը, անցել է արգելապատնեշը և ընկել մի քանի մետր ներքև։
Բուժաշխատողները արագ օգնություն են ցուցաբերել, և պարզվել է , որ նա լուրջ վնասվածքներ չի ստացել։ Վերջում երկրպագուն կարողացել է ինքնուրույն հեռանալ՝ ձեռքին իր ցանկալի մարզաշապիկը։
