Միքայել Սրբազանի գործով առաջին դատական նիստն է, հոգևորականներից վախենում՝ ոտքից-գլուխ զննում են․ #Ուղիղ

Այսօր Միքայել Սրբազանի գործով առաջին դատական նիստն է։ Նիստին ներկա լինելու համար բազմաթիվ գյումրեցիներ եւ հոգեւորականներ են եկել դատարան, նրանց մի մասին դատական կարգադրիչները ներս չեն թողնում` պատճառաբանելով, թե դատարանի դահլիճում ազատ տեղ չկա։

Ի դեպ, նիստից առաջ դատական նիստերի դահլիճ մտնողներին ոտից գլուխ զննում էին, այդ թվում` հոգեւորականներին։

Հոգեւորականներին ոտից գլուխ զննում են

Նշենք, որ ըստ մեղադրական եզրակացության, Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա ունենալով արքեպիսկոպոսի հոգևոր աստիճան և հանդիսանալով Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդը, պարբերաբար հրապարակային ելույթներով հանդես գալով զանգվածային լրատվության միջոցներով, ունենալով մեծ թվով հետևորդներ և հետևաբար նաև՝ իր խոսքով հասարակության անդամների վարքագիծն ուղղորդելու զգալի հնարավորություն, համաձայն չլինելով ներքին և արտաքին քաղաքականության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության դիրքորոշումների օգտագործելով զանգվածային լրատվության միջոցները, տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաները, նախ՝ 2024 թվականի փետրվարի 3-ին՝ ապա նաև՝ 2025թվականի հունիսի 21-ին, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին տրված հարցազրույցների ընթացքում հնչեցրել է իշխանությունը զավթելուն ուղղված հրապարակային կոչեր։

