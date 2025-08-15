Պուտինի հետ գագաթնաժողովի ձախողման հավանականությունը 25 տոկոս է. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կարծիքով՝ 25 տոկոս հավանականություն կա, որ Անքորիջում Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր հանդիպումը հաջողությամբ չի պսակվի:
Նման գնահատական Սպիտակ տան ղեկավարը հնչեցրել է Fox News Radio-ի հետ հարցազրույցում։
«Կարծում եմ, որ այս պահին նա (Պուտինը) համոզված է, որ պետք է գործարք կնքի։ Կարծում եմ, որ նա կանի դա: Եվ մենք կիմանանք այդ մասին, ես շատ շուտով կիմանամ»,- ասել է Թրամփը՝ միաժամանակ խոստովանելով, որ 25 տոկոս հավանականություն կա, որ բանակցություններն անհաջող կանցնեն:
ԱՄՆ նախագահը, սակայն, ավելի կարևորել է երկրորդ հանդիպումը Ալյասկայի գագաթնաժողովից հետո, որտեղ Զելենսկին, և հնարավոր է՝ որոշ եվրոպացի առաջնորդներ կմիանան ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահներին։
Դոնալդ Թրամփը նախկինում ասել էր, որ կցանկանար, որ երկրորդ հանդիպումը տեղի ունենար հնարավորինս շուտ՝ Ալյասկայի գագաթնաժողովից հետո, հենց նույն վայրում։
