Պուտինի հետ գագաթնաժողովի ձախողման հավանականությունը 25 տոկոս է. Թրամփ

infomitk@gmail.com 15/08/2025 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կարծիքով՝ 25 տոկոս հավանականություն կա, որ Անքորիջում Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր հանդիպումը հաջողությամբ չի պսակվի:

Նման գնահատական Սպիտակ տան ղեկավարը հնչեցրել է Fox News Radio-ի հետ հարցազրույցում։

«Կարծում եմ, որ այս պահին նա (Պուտինը) համոզված է, որ պետք է գործարք կնքի։ Կարծում եմ, որ նա կանի դա: Եվ մենք կիմանանք այդ մասին, ես շատ շուտով կիմանամ»,- ասել է Թրամփը՝ միաժամանակ խոստովանելով, որ 25 տոկոս հավանականություն կա, որ բանակցություններն անհաջող կանցնեն:

ԱՄՆ նախագահը, սակայն, ավելի կարևորել է երկրորդ հանդիպումը Ալյասկայի գագաթնաժողովից հետո, որտեղ Զելենսկին, և հնարավոր է՝ որոշ եվրոպացի առաջնորդներ կմիանան ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահներին։

Դոնալդ Թրամփը նախկինում ասել էր, որ կցանկանար, որ երկրորդ հանդիպումը տեղի ունենար հնարավորինս շուտ՝ Ալյասկայի գագաթնաժողովից հետո, հենց նույն վայրում։

1 min read

