15/08/2025

Վաշինգտոնյան Հռչակագրի ճակատագրական սխալը

infomitk@gmail.com 15/08/2025 1 min read

Վաշինգտոնյան հռչակագրի 2-րդ կետը խոսում է՝ «ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացի և կից կառուցակարգերի լուծարման վերաբերյալ» Ադրբեջանի և Հայաստանի «համատեղ դիմումի» մասին, իսկ 5-րդ կետը՝ «երկու ժողովուրդների միջև թշնամանքի էջը փակելու» և «վրեժխնդրության ցանկացած փորձ ներկայում և ապագայում» վճռականորեն մերժելու և բացառելու։

Նախ հաստատենք, որ Արցախյան շարժումը երբեք չի եղել՝ հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդների ազգամիջյան թշնամանքի արդյունք, այլև եղել է և կշարունակվի մնալ հայրենի բռնագրավված Արցախի ազատագրության և ինքնորոշման համար մղվող պայքար։ Հետևաբար սույն ազատամետ և արդարատենչ շարժման էջը, հակառակ՝ ՔՊ-ական հակազգային իշխանությունների կամքին ու բարբաջանքին, չի փակվել։

Երբ փակվում է ազգային հարցի համաչափ լուծման բանակցային հնարավորությունը, տրամաբանորեն բացվում է հարցի անհամաչափ լուծման ճանապարհը՝ շարժումը մղվում, տեղափոխվում է հեղափոխական փուլ։ Սա աքսյոմատիկ դետերմինիզմ է, որը գործել և գործում է մարդկային պատմության ողջ երկայնքով, որը այսուհետ գործելու է անխուսափելիորեն և անհրաժեշտաբար նաև Արցախյան շարժման դեպքում։

Կարեն Խանլարյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Հանրությունը պետք է հստակ իմանա, թե ովքեր և ինչպես են ղեկավարելու իշխանափոխությունից հետո

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը որևէ փաստաթղթով պաշտոնապես չի ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը. Մելոյան

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը և ՌԴ-ն կփորձեն հակազդել «Զանգեզուրի միջանցքի» կյանքի կոչմանը․ Վարդան Ոսկանյան

15/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ովքեր են եղել Կոտայքի մարզի ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացածը և վիրավորները. Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Չաղ Ռուստամ»-ի տան դիմաց զինված «ռազբորկայի» հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխված 24-ամյա տղան մահացել է

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միքայել Սրբազանի գործով առաջին դատական նիստն է, հոգևորականներից վախենում՝ ոտքից-գլուխ զննում են․ #Ուղիղ

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի համար «Թրամփի ճանապարհ»-ը ակնհայտորեն պարունակում է քաղաքական և իրավական ռիսկեր ու սահմանափակումներ․ Անանյան

15/08/2025 infomitk@gmail.com