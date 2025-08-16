Հանդիպումը Ալյասկայում առաջընթաց է, բայց ՌԴ-ն և Նահանգները դեռ երկար ճանապարհ ունեն անցնելու. Ռուբիո

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները դեռ երկար ճանապարհ ունեն անցնելու, բայց երկու նախագահների հանդիպումը Ալյասկայում արդեն առաջընթաց է, փոխանցում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն։
Հարցին, թե արդյոք սա խթա՞ն է խաղաղության գործընթացին, Ռուբիոն պատասխանել է, որ ամերիկյան կողմը դրա հույսը ունի։
Այն հարցրին, թե ե՞րբ է տեղի ունենալու հաջորդ հանդիպումը, նա ասել է. «Կտեսնենք, հուսով եմ՝ շուտով»:
Հիշեցնենք՝ Ալյասկայի Անքորիջ քաղաքի ռազմաօդային ուժերի Էլմենդորֆ-Ռիչարդսոն ռազմաբազայումում հանդիպել են ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը:
Հանդիպումն անցել է «3+3» ձևաչափով, հիմնական թեման՝ Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցությունները:
Սա Ուկրաինա ՌԴ-ի լայնածավալ ներխուժումից հետո ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների առաջին հանդիպումն է եղել:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ առայժմ իմաստ չի տեսնում Ռուսաստանի դեմ լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառելու, քանի որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր հանդիպումը հաջող է եղել։
«Այսօր, կարծում եմ, դրա մասին մտածելու կարիք չկա։ Կտեսնենք, թե ինչ կլինի երկու-երեք շաբաթ հետո, բայց հանդիպումը լավ անցավ»,– ասել է նա Fox News-ին տված հարցազրույցում։
Նա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անվանել է խելացի և ուժեղ առաջնորդ. «Նա ուժեղ է և կոշտ»:
