Մակրոնը հայտարարություն է տարածել՝ անդրադառնալով Թրամփի և Պուտինի հանդիպմանը

Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը X սոցիալական ցանցում անդրադարձել է ԱՄՆ-ի, Ուկրաինայի և եվրոպական առաջնորդների հետ բանակցություններիՆ:
«Մենք համաձայն ենք, որ Ուկրաինային աջակցելը և Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելը կարևոր է այնքան ժամանակ, քանի դեռ շարունակվում է նրա ագրեսիվ պատերազմը, և քանի դեռ հաստատված չէ ամուր և կայուն խաղաղություն, որը հիմնված է Ուկրաինայի իրավունքների նկատմամբ հարգանքի վրա, որ ցանկացած երկարատև խաղաղություն պետք է ուղեկցվի անսասան անվտանգության երաշխիքներով»,- գրել է Մակրոնը։
Ֆրանսիայի նախագահը դրա հետ կապված հայտարարել է, որ ողջունում է Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը իրենց ներդրումն ունենալու հարցում։
«Մենք կաշխատենք այդ ուղղությամբ նրանց և «ցանկացողների կոալիցիայի» մեր բոլոր գործընկերների հետ, որոնց հետ շուտով կրկին կհանդիպենք՝ կոնկրետ առաջընթացի հասնելու համար։ Կարևոր է նաև դասեր քաղել վերջին 30 տարիների փորձից, մասնավորապես՝ Ռուսաստանի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու արմատացած միտումից։ Մենք կշարունակենք սերտորեն համագործակցել ԱՄՆ նախագահի և Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ՝ մեր շահերը միասնության և պատասխանատվության ոգով պաշտպանելու համար։ Ֆրանսիան շարունակում է մնալ Ուկրաինայի կողքին»,- եզրափակել է նա։
Բաց մի թողեք
Կանգնած էիր ինչպես պատանի երկրպագու. Շվարցենեգերը քննադատել է Թրամփին՝ Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից հետո
Հանդիպումը Ալյասկայում առաջընթաց է, բայց ՌԴ-ն և Նահանգները դեռ երկար ճանապարհ ունեն անցնելու. Ռուբիո
Եվրոպական հինգ երկրի ղեկավար հանդես կգա համատեղ հայտարարությամբ Ալյասկայի գագաթնաժողովի վերաբերյալ