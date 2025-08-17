17/08/2025

Դիմակավորված անձը մտել է Երևանում հայտնի խանութներից մեկը և այնտեղից հափշտակել խոշոր չափի գումար․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 17/08/2025 1 min read

Օգոստոսի 15-ին խանութի դիմակավորված թալանման դեպք է տեղի ունեցել Երևանում:

Անհայտ անձը ժամը 04:30-ի սահմաններում Ավան-Առինջում գտնվող «Դավ & Դալի» խանութի դուռը կոտրելու միջոցով մտել է ներս և այնտեղից հափշտակել խոշոր չափի գումար, ապա՝ դիմել փախուստի:

Դեպքի վայր են ժամանել իրավապահները:

Դեպքի փաստով ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոտայքի բնակիչը տաքսի է պատվիրել, ապա, ատրճանակի uպառնալիքnվ, առևանգել մեքենան

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիճաբանություն, քաշքշուկ և կրակոցներ Արարատի մարզում. մասնակիցներից մեկը վիրավորում է ստացել

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Արագածոտնի մարզում․ արցախցի կնոջը խոստացել են խոշոր չափի դրամական օգնություն, բայց դրա դիմաց պահանջել են 80 հազար դրամ

15/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամեն օր հազարավոր մարդիկ քեֆ են անում, կնշանակի խաղաղության հարցը լուծվե՞լ է․ Սարգսյան

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ուշադիր հետևում է Կովկասում տիրող իրավիճակին. Բաղաեի

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանը ԱՄՆ օրենսդիրներից օգնություն է խնդրում՝ ազատ արձակվելու համար

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոտայքի բնակիչը տաքսի է պատվիրել, ապա, ատրճանակի uպառնալիքnվ, առևանգել մեքենան

17/08/2025 infomitk@gmail.com