Իրանն ուշադիր հետևում է Կովկասում տիրող իրավիճակին. Բաղաեի

Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներին և չենք պարզեցնում կամ նսեմացնում ոչ մի հարցի նշանակությունը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաեին։
Այս մասին տեղեկացնում է IRNA-ն։
Բաղաեին ներկայացրել է Իրանի դիրքորոշումը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ:
«Հարավային Կովկասը կարևոր նշանակություն ունի մեզ և տարածաշրջանի պետությունների, հատկապես Ռուսաստանի համար՝ քաղաքական, տնտեսական և աշխարհաքաղաքական առումներով»,- ասել է նա:
Բաղաեին Իրանի համար «կարմիր գիծ» է անվանել արտատարածաշրջանային ուժերի միջամտությունը և հայտարարել, որ Թեհրանը ոչ մի դեպքում օգտակար չի համարում արտաքին միջամտությունը և արտատարածաշրջանային ուժերի ներկայությունը: Նրա խոսքով ՝ Իրանը համոզված է, որ դա աշխարհաքաղաքական բարդությունների է հանգեցնում։
