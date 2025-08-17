17/08/2025

Իրանն ուշադիր հետևում է Կովկասում տիրող իրավիճակին. Բաղաեի

infomitk@gmail.com 17/08/2025 1 min read

Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներին և չենք պարզեցնում կամ նսեմացնում ոչ մի հարցի նշանակությունը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղաեին։

Այս մասին տեղեկացնում է IRNA-ն։

Բաղաեին ներկայացրել է Իրանի դիրքորոշումը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ:

«Հարավային Կովկասը կարևոր նշանակություն ունի մեզ և տարածաշրջանի պետությունների, հատկապես Ռուսաստանի համար՝ քաղաքական, տնտեսական և աշխարհաքաղաքական առումներով»,- ասել է նա:

Բաղաեին Իրանի համար «կարմիր գիծ» է անվանել արտատարածաշրջանային ուժերի միջամտությունը և հայտարարել, որ Թեհրանը ոչ մի դեպքում օգտակար չի համարում արտաքին միջամտությունը և արտատարածաշրջանային ուժերի ներկայությունը: Նրա խոսքով ՝ Իրանը համոզված է, որ դա աշխարհաքաղաքական բարդությունների է հանգեցնում։

