Երևանի բնակարաններից մեկում բռնկված հրդեհից տուժած քաղաքացին մահացել է

Օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 10։54-ին, Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Նար-Դոս փողոցի շենքերից մեկի 10-րդ հարկի բնակարաններից մեկում հրդեհ էր բռնկվել․ տուժել էր մեկ անձ:
ՆԳՆ հաղորդագրության համաձայն՝ նշված քաղաքացին մահացել է:
«Օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 10։54-ին, Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Նար-Դոսի փողոցի շենքերից մեկի 10-րդ հարկի բնակարաններից մեկում հրդեհ է բռնկվել․ ներսում վատառողջ քաղաքացի կա։
Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից չորս մարտական հաշվարկ, մեկ ավտոսանդուղք, Հոգեբանական աջակցության և բժշկական ապահովման վարչության հերթապահ խումբը։
Նախնական տվյալներով՝ հրդեհը բռնկվել է բնակարանի ննջասենյակում։
Հրշեջ-փրկարարների օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 11։30-ին, մարվել՝ 11։38-ին։ Այրվել է ննջասենյակը գույքով (մոտ 20 քմ), և ջերմահարվել են նախասրահի պատերը (մոտ 4 քմ)։
Փրկարարները ծխահարված քաղաքացուն դուրս են բերել բնակարանից և մոտեցրել շտապօգնության ավտոմեքենային․ շտապօգնության աշխատակիցներն արձանագրել են 1939 թվականին ծնված կնոջ մահը։
Հանգամանքները պարզվում են»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:
Բաց մի թողեք
Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներից մեկում կայանված «Մերսեդես»-ում հայտնաբերվել է տղամարդու դի, ձեռքին՝ ատրճանակ
Երևանում «Հոնդան» վրաերթի է ենթարկել Հնդկաստանի քաղաքացուն. վերջինս մահացել է
Ողբերգական ավտովթար՝ Վայոց ձորի մարզում․ վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրա 10-ամյա տղան տեղում մահացել է. Լուսանկար