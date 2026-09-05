05/09/2026

EU – Armenia

Սերբիայի նախագահը կառաջադրվի վարչապետի պաշտոնում

infomitk@gmail.com 05/09/2026 1 min read

Սերիայի իշխող Սերբական առաջիմական կուսակցությունը այսդ երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Վուվչիչի թեկնածությունն առաջադրել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում՝ վարչապետի պաշտոնի համար։

Այս մասին հայտնում է «РИА Новости» լրատվական գործակալությունը։ «Մեծ պատիվ է ինձ համար արժանանալ այն վստահությունը, որը այսօր ցուցաբերեցիք իմ հանդեպ։ Տեսնենք, թե ինչ կասի ժողովուրդը»,- ասել է Վուչիչը։ Ներկուսակցական առաջադրման արարողությունը տեղի է ունեցել այսօր՝ Սերբիայի հարավում գտնվող Նիշ քաղաքում։

Հիշեցնենք, որ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունենալու հոկտեմբերի քսանհինգին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սլովակիայի ԱԳՆ-ն կանչել է Ռուսաստանի դեսպանին. Լուսանկար

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ հետախուզությունը տեղեկացել է Իրանի կողմից հակամարտությունը շարունակելու ծրագրերի մասին. NYT

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան և Ռուսաստանը պահպանում են ընդհանուր դիվանագիտական ​շփումները

05/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Ովքե՞ր են վարում և ովքե՞ր են երգել Ալեն Սիմոնյանի հարսանիքին

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սերբիայի նախագահը կառաջադրվի վարչապետի պաշտոնում

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց Արմեն Գրիգորյանի սիրտը շահել, Ալեն Սիմոնյանն՝ անտեսվեց

05/09/2026 infomitk@gmail.com

«Հաղթանակն այլընտրանք չունի»․ Բագրատ Սրբազան

05/09/2026 infomitk@gmail.com