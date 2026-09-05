Սերբիայի նախագահը կառաջադրվի վարչապետի պաշտոնում

Սերիայի իշխող Սերբական առաջիմական կուսակցությունը այսդ երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Վուվչիչի թեկնածությունն առաջադրել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում՝ վարչապետի պաշտոնի համար։
Այս մասին հայտնում է «РИА Новости» լրատվական գործակալությունը։ «Մեծ պատիվ է ինձ համար արժանանալ այն վստահությունը, որը այսօր ցուցաբերեցիք իմ հանդեպ։ Տեսնենք, թե ինչ կասի ժողովուրդը»,- ասել է Վուչիչը։ Ներկուսակցական առաջադրման արարողությունը տեղի է ունեցել այսօր՝ Սերբիայի հարավում գտնվող Նիշ քաղաքում։
Հիշեցնենք, որ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունենալու հոկտեմբերի քսանհինգին։
Բաց մի թողեք
Սլովակիայի ԱԳՆ-ն կանչել է Ռուսաստանի դեսպանին. Լուսանկար
ԱՄՆ հետախուզությունը տեղեկացել է Իրանի կողմից հակամարտությունը շարունակելու ծրագրերի մասին. NYT
Գերմանիան և Ռուսաստանը պահպանում են ընդհանուր դիվանագիտական շփումները