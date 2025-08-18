18/08/2025

Ղրիմին վերադարձ չի լինի, Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին չի անդամակցի. կան բաներ, որ երբեք չեն փոխվում. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրառում է կատարել՝ նշելով, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կարող է դադարեցնել պատերազմը ՌԴ-ի հետ գրեթե անմիջապես, եթե ցանկանում է, կամ էլ շարունակի կռվել։

«Օբամայի հանձնած Ղրիմին վերադարձ չի լինի, և Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին չի անդամակցի։ Կան բաներ, որ երբեք չեն փոխվում»,- գրառման տեքստում շարունակել է Թրամփը:

Հիշեցնենք՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Վաշինգտոն, որտեղ նա կհանդիպի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հրադադարի հաստատման հարցով բանակցությունների շուրջ։

Այս հանդիպումից հետո կլինի հանդիպում եվրոպացի առաջնորդների հետ, որոնք ևս ուղևորվել են Վաշինգտոն:

Ալյասկայում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին է ներկայացրել Կրեմլի առաջարկները՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ:

