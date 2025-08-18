4 երեխա ունի՝ 4 տարբեր մայրերից. Ռոբերտ Հակոբյանը պատմել է որդիների ու դուստրերի հետ հարաբերությունների մասին․ Լուսանկար

Դերասան, ՀՀ վաստակավոր արտիստ Ռոբերտ Հակոբյանը Ամալյա Հովհաննիսյանի հետ հարցազրույցում պատմել է, որ 4 երեխա ունի՝ 4 տարբեր մայրերից։
Նա նշել է, որ նորմալ հարաբերություններ է պահպանում երեխաների հետ։ «Ինտենսիվ կապ կա, whatsapp-ով ․․․ մեծ աղջկաս հետ էլ եմ առօրյայում հանդիպում, նա Երևանում է գտնվում։
Իհարկե, այնքան ինտենսիվ չէ, որքան փոքրիս հետ, որովհետև նրա հետ ամեն երեկո, առավոտ հանդիպում ենք։ Մյուսների հետ ինտենսիվ չէ։ Մեծ տղաս Իսրայելում է ապրում, փոքր տղաս՝ Ռուսաստանում»,– պատմել է նա։
Ռոբերտ Հակոբյանը նշել է, որ իրեն հաջողել է վերականգնել կապը որդիների հետ։
Դերասանի խոսքով՝ դուստրն ու մեծ որդին իրենց խորթ հայրերին են ճանաչում՝ որպես հայր․ «Հայրական խանդ չկա, ինչո՞ւ պետք է լինի, ցավոք այդպես ստացվեց»,– խոստովանել է Հակոբյանը։
Բաց մի թողեք
Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդներն ու հայրապետական պատվիրակները մտահոգություն են հայտնել կալանքների երկարացման հարցում
Մխիթարն ու մեր բոլոր հերոսները նահատակվել են` սրտում ու հոգում ունենալով մեկ նպատակ. Աբրահամյան
Տարօրինակ արարածներ են հայտնվել աշխարհում, մարդ ափսոսում ա, որ մարդ ա․ Վիոլետ Գրիգորյան