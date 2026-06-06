Ինչու է Պորտուգալիան կորցնում «իր փրկարարների մոտ կեսին» յուրաքանչյուր լողափնյա սեզոնին

Պորտուգալիայի փրկարարների ֆեդերացիան զգուշացնում է լողափերում պարեկող փրկարարների չափազանց քիչ լինելու մասին՝ մեղադրելով ցածր աշխատավարձը, աշխատանքի ցածր անվտանգությունը և ռազմավարության բացակայությունը։
Արդյո՞ք պորտուգալական լողափերն ու լողացողները անվտանգ են։
«Սա այն հարցն է, որին ոչ ոք չի կարողանա պատասխանել», – Euronews-ին ասել է Պորտուգալիայի փրկարարների ֆեդերացիայի (FEPONS) նախագահ Ալեքսանդրե Տադեան։
Լողանալու սեզոնը սկսվել է ամսվա սկզբին մի քանի համայնքներում, բայց երկրի բոլոր լողափերի համար կարող է բավարար փրկարարներ չլինեն։ Աշխատող փրկարարների մեծ մասը նաև երիտասարդ ուսանողներ են, որոնցից շատերը աշխատում են արտաժամյա։
«Եթե Պորտուգալիայում յուրաքանչյուր փրկարար աշխատեր շաբաթական ընդամենը 40 ժամ, մեզ անհրաժեշտ կլիներ մոտ 6000-ից 6500 փրկարար։ Մենք ունենք մոտ 5000, և այդ հինգ հազարից ոչ բոլորը կաշխատեն։ Ես կասեի, որ գուցե երկու երրորդը կաշխատեն», – ասել է Տադեան։ «Մենք ունենք փրկարարների միայն կեսը, քան պետք է ունենայինք»։
Մասնագիտությանը հասցված բազմաթիվ խնդիրների շարքում Թադեյան ընդգծեց անձնակազմը պահելու դժվարությունը։ Ազգային ծովային մարմնի տվյալները, որոնց մեջբերել է Jornal de Notícias-ը, ցույց են տալիս երկու տարվա ընթացքում վկայագրված փրկարարների 265-ով կրճատում։ FEPONS-ի դեպքում խնդիրն ավելի մեծ է։
«Չնայած ավելի քան 5000 մարդ է ավարտել դասընթացը, մենք երբեք չգիտենք, թե իրականում քանիսն են ցանկանում աշխատել որպես փրկարարներ։ Այն, ինչ մենք գիտենք 2020 թվականին հրապարակված ուսումնասիրությունից, այն է, որ ամեն տարի փրկարարների 49%-ը չի ցանկանում վերադառնալ աշխատանքի հաջորդ տարի։ Դա նշանակում է, որ մենք կորցնում ենք մոտավորապես կեսին», – ասաց Թադեյան։
Խնդիրը մարզումը չէ։ Թադեայի խոսքով՝ չնայած դասընթացն ամեն տարի ավարտող մարդկանց թվին, շատերը լքում են մասնագիտությունը՝ չերկարաձգելով իրենց վկայականը, որը պետք է թարմացվի յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ։
«Մեկ տարվա ընթացքում մենք մոտ 1500 փրկարար ենք վերապատրաստում։ Բայց եթե նայենք, թե քանի մարդ է այս տարի թարմացրել իրենց վկայականը, դա հավանաբար նույնիսկ կեսը չէ», – ասաց նա։ «Կարող ենք վստահորեն ասել, որ շատ մոտավոր թվերով մենք կորցնում ենք առնվազն հազար փրկարար։ Ամեն տարի մենք վերապատրաստում ենք 1500-ի, բայց մենք միշտ մնում ենք նույն ընդհանուր թվերի վրա»։
Աշխատանքային պայմանները, ցածր աշխատավարձը և պայմանագրային կետերը, ինչպես նաև ամռանը հիմնականում սահմանափակվող աշխատանքի սեզոնային բնույթը, բոլորը նպաստում են անձնակազմը պահելու դժվարությանը, ինչը FEPONS-ի նախագահի կարծիքով «կեղծ ճշմարտություն» է։
«Պորտուգալիայում մենք ունենք 700 հանրային լողավազան, որոնցից յուրաքանչյուրին անհրաժեշտ է առնվազն երկու փրկարար», – ասաց նա։ «Մենք խոսում ենք մոտ 1500 մասնագետի մասին, ովքեր կարող են աշխատել ամբողջ տարվա ընթացքում»։
Ատլանտյան օվկիանոսին հարող երկրում, երկար ափամերձ գծով և սովորաբար մեղմ կլիմայով, շատ լողափեր օգտագործվում են գրեթե ամբողջ տարվա ընթացքում։
«Պորտուգալիայում կան բազմաթիվ լողափեր, որոնք օգտագործվում են ամբողջ տարվա ընթացքում, և բոլոր տեղական իշխանությունները գիտեն, որ այս կամ այն լողափում կան սերֆերներ, ձկնորսներ, սպորտով զբաղվող մարդիկ, սա և այն, ամբողջ տարվա ընթացքում», – շարունակեց Թադեյան։
Նա կարծում է, որ խնդիրը սկսվում է վերևից. «Մեզ չի հաջողվում համոզել պորտուգալացի քաղաքական գործիչներին փոխել իրավիճակը և ստեղծել ազգային ռազմավարություն այս մասնագիտության համար»։
Չկա ռազմավարություն, աշխատավարձը ցածր է, և չկան հատուկ մուտքի պայմաններ երիտասարդների համար, որոնք մասնագիտության հիմնական շարժիչ ուժն են։ «Չկա վարձման որևէ հատուկ ձև, որը չազդի այս մարդկանց ուսումնական դրամաշնորհների, նպաստների և սոցիալական նպաստների վրա։ Պաշտոնական աշխատանքային պայմանագիրը՝ սոցիալական ապահովագրության վճարներով, ուսանողին կզրկի իր բոնուսից, ուսումնական դրամաշնորհներից և առաջին աշխատանքի աջակցության հասանելիությունից»։
FEPONS-ի տվյալներով՝ մարդասիրական հետաքրքրության ոլորտում ներկայումս գերակշռում են մասնավոր նախաձեռնությունը և առևտրային հեռանկարը։
«Լողացողներին օգնության այս ոլորտում դեռևս կան պետական մրցույթներ, որոնց նպատակն է տեսնել, թե ով կարող է առաջարկել լողափերի պահպանումը ամենացածր գնով: Սա առևտրային մոտեցում է մարդասիրական ոլորտին, ինչը լիովին անիրական է», – ասաց Թադեյան: «Երբ մենք գնում ենք լողափ, մենք ուզում ենք անվտանգություն: Մենք ուզում ենք այնտեղ ունենալ լավ պատրաստված, լավ համակարգված, պատշաճ կերպով հագեցած, մոտիվացված և չափազանց շատ արտաժամյա աշխատանքի կարիք չունեցող մարդիկ»:
Ազգային ռազմավարություն
«Չափազանց կարևոր մի բան դեռևս գոյություն չունի, այն է՝ պետական ծառայության մեջ հատուկ կարիերայի ուղի: Սա շատ կարևոր կլիներ», – Euronews-ին ասաց Թադեյան:
Ինչպես բացատրում է FEPONS-ը, պետական ծառայությունում փրկարարի հատուկ կարիերա չկա: Այս ոլորտում աշխատողները դասակարգվում են որպես օպերատիվ օգնականներ, որոնք պետական կառավարման ամենացածր կատեգորիան են, չնայած ունեն հատուկ և պահանջկոտ ուսուցում, կյանքի կամ մահվան որոշումներ են կայացնում և ենթարկվում են շատ դժվար ֆիզիկական և հուզական պայմանների:
«Պետք է ստեղծվի ինչ-որ հատուկ բան: Որովհետև հարցն այն է, որ այս մասնագիտությունն անմիջական ազդեցություն ունի մարդկանց կյանքի և մահվան վրա: Այսպիսով, կամ մենք դրան վերաբերվում ենք որպես այդպիսին, կամ շարունակում ենք հավատալ, որ սա պարզապես առևտրային գործունեություն է՝ թողնելով այն լողափերի կոնցեսիոներների և մասնավոր աշխատաշուկայի պահանջների քմահաճույքին», – ասաց Թադեյան:
Պորտուգալիայում լողի սեզոնը պաշտոնապես տևում է ապրիլի 15-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը՝ կախված քաղաքապետարանից: Բարձր սեզոնը սկսվում է հունիսի 1-ին:
Պորտուգալիայի շրջակա միջավայրի գործակալության (APA) տվյալներով՝ Պորտուգալիայում հայտնաբերվել է 671 լողի ջուր՝ 523-ը մայրցամաքում, 88-ը՝ Ազորյան կղզիների ինքնավար շրջանում և 60-ը՝ Մադեյրայի ինքնավար շրջանում: Հասանելի է տեղեկատվական վահանակ, որտեղ կարելի է դիտել լողափերի պրոֆիլները և ջրի որակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։
APA-ն նաև նշում է, որ «անվտանգությունը կախված է առաջին հերթին յուրաքանչյուր լողացողից**»։** Լողափ այցելողները պետք է «ուշադրություն դարձնեն լողափերի վրա տեղադրված տեղեկատվությանը և ցուցանակներին» և «միշտ հետևեն փրկարարների հրահանգներին»։
Բաց մի թողեք
Առևտրի հանձնակատարը խոստանում է «նոր գործիք» մատակարարներին դիվերսիֆիկացնելու և Չինաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար
NASA-ն հրահանգել է տիեզերագնացներին ապաստան գտնել Միջազգային տիեզերակայանում նոր արտահոսքից հետո
Ֆոն դեր Լեյենի կողմից արհեստական ինտելեկտի թեկնածուի ընտրությունը շահերի բախման քննադատության առիթ է դարձել