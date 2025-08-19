ԱՊՊԱ համակարգում փոփոխություններ կան․ կարևոր՝ վարորդների համար

Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն ներդրել է նոր հնարավորություն․ պարզ վթարների դեպքում այլևս կարիք չի լինի երկար ժամանակ մնալ ճանապարհի բանուկ հատվածում՝ վարորդները կարող են ASWA բջջային հավելվածով լուսանկարել մեքենաների վնասվածքներն ու դիրքը՝ առանց ինտերնետ հասանելիության, և արագ ազատել ճանապարհը, այնուհետև՝ ապահով վայրում և ինտերնետ հասանելիությամբ, մինչև 3 ժամվա ընթացքում լրացնել պահանջվող տվյալները։ Հայտնում են Կենտրոնական բանկից։
Այս փոփոխությունները կօգնեն վարորդներին կատարել սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող օրենքի փոփոխություններով սահմանված պահանջը. այն է՝ պատահարից հետո ազատել ճանապարհը 20 րոպեում, և խուսափել հնարավոր տուգանքներից։
