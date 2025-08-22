Այս երկուսից ով է ազնիվ և իրատես․ Սենոր Հասրաթյան․ Լուսանկար

Արցախի ՊԲ նախկին խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը ֆեյսբուքյան էջում գրել է․
«Հայաստանի կառավարության ղեկավարը երեկ հայտարարում էր, որ եկել է խաղաղության ժամանակաշրջանը, իսկ դրան գրեթե զուգահեռ հնչեղությամբ Ադրբեջանի միապետն ազդարարում է՝ «…Մենք շարունակում ենք հզորացնել մեր ռազմական ներուժը… Մենք պետք է հստակ գիտակցենք, թե ում դեմ ենք կանգնած և ով է մեր հարևանը…»։
Այս երկուսից ո՞վ է ավելի ազնիվ և իրատես, ցույց կտա նորին մեծություն Ժամանակը, բայց որ խաղաղության հասնելու համար պետք է պատրաստվել պատերազմի, դա պատմական իրողություններով հաստատագրված օրենք է»։
