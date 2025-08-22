Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Գարեգին Երկրորդ կաթողիկոսն ուղերձ է հղել.
«Սիրելի բարեպաշտ Մեր զավակներ,
Հայրական սիրով շնորհակալություն ենք հայտնում Մեր ծննդյան տարեդարձի առիթով հղած ձեր բազում շնորհավորանքների ու ջերմ բարեմաղթանքների համար:
Մեր օրհնությունն ու գնահատանքն ենք բերում ամենքիդ և հայցում, որ Երկնավոր Տերը պարգևի ձեզ և ձեր ընտանյաց անդամներին հարանորոգ հաջողություններ և ամենայն բարիք։
Թող բարձրյալ Աստված իր սուրբ աջի հովանու ներքո խաղաղության մեջ պահի հայրենի մեր երկիրը և բարօրություն շնորհի աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին»։
