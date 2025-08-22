22/08/2025

Գարեգին Երկրորդ կաթողիկոսն ուղերձ է հղել

infomitk@gmail.com 22/08/2025 1 min read

Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Գարեգին Երկրորդ կաթողիկոսն ուղերձ է հղել.

«Սիրելի բարեպաշտ Մեր զավակներ,

Հայրական սիրով շնորհակալություն ենք հայտնում Մեր ծննդյան տարեդարձի առիթով հղած ձեր բազում շնորհավորանքների ու ջերմ բարեմաղթանքների համար:

Մեր օրհնությունն ու գնահատանքն ենք բերում ամենքիդ և հայցում, որ Երկնավոր Տերը պարգևի ձեզ և ձեր ընտանյաց անդամներին հարանորոգ հաջողություններ և ամենայն բարիք։

Թող բարձրյալ Աստված իր սուրբ աջի հովանու ներքո խաղաղության մեջ պահի հայրենի մեր երկիրը և բարօրություն շնորհի աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 23-ի աստղագուշակ․ Արժե խոսել հին ընկերների հետ

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արմանս ինձ ասում էր՝ մա՛մ ջան, օրով ապրի ու պարզ ճակատով, հիմա նա է ինձ ուժ տվողը և, իհարկե, իմ ընտանիքը». Արման Պետրոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 18-ին, տուն «վերադարձել» 80 օր անց. Լուսանկարներ

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 22-ի աստղագուշակ․ Մի փոքր թյուրիմացությունը կարող է վրդովմունքի կամ վեճի պատճառ դառնալ

21/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 23-ի աստղագուշակ․ Արժե խոսել հին ընկերների հետ

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս երկուսից ով է ազնիվ և իրատես․ Սենոր Հասրաթյան․ Լուսանկար

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին «ոչ» է ասել Թրամփի բոլոր առաջարկներին

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իլհամ Ալիևն է եռակողմ համաձայնագրի հեղինակը, մենք՝ կատարողը

22/08/2025 infomitk@gmail.com