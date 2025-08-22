22/08/2025

Զինված հարձակում Իրանում. սպանվել է 5 ոստիկան, կան վիրավորներ

Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Սիստան և Բելուջիստան նահանգում անհայտ զինված անձինք հարձակվել են ոստիկանական պարեկային մեքենայի վրա, հաղորդում են իրանական լրատվամիջոցները։

Իրանշահր շրջանում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն հինգ ոստիկան, կան վիրավորներ:

