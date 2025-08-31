Դիլիջանում վթարի են ենթարկվել Գագիկ Ջհանգիրյանի դուստրը, փեսան ու թոռները․ Լուսանկար

Օգոստոսի 30-ին Դիլիջանում վթարի են ենթարկվել ՀՀ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջհանգիրյանի փեսան ու թոռները։
Այդ օրը՝ ժամը 16:30-ի սահմաններում Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհին՝ Դիլիջանի թունելի հարևանությամբ՝ դեպի Դիլիջան ընթացող հատվածում, ճակատ ճակատի բախվել են «Toyota Land Cruiser» և «Hyundai X35» մակնիշի ավտոմեքենաները:
Վթարի հետևանքով 10 հոգի, որոնցից 4-ը՝ անչափահասներ, տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Դիլիջան» բժշկական կենտրոն:
Վթարի փաստով Դիլիջանի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են վարորդների և վիրավորների ինքնությունները:
Քննիչի հանձնարարականով՝ ավտոմեքենաները տեղափոխվում են ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք:
«Toyota Land Cruiser» -ի մեջ եղել են վարորդ Կ. Սեդրակյանը, Լիլիթ Գագիկի Ջհանգիրյանը, Ա. Սեդրակյանը, Կ. Սեդրակյանը, Տ. Սեդրակյանը, որոնք մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։
Բաց մի թողեք
Ինչ են քննարկել Փաշինյանն ու Պուտինը, նախ՝ երկուսով հանդիպել են Լուկաշենկոյի հետ․ Լուսանկարներ
4 տարում Կոնդի առանձնատներում պաշտոնյաների կեցության ծախսերն աճել են ավելի քան 27%-ով․ ինֆոգրաֆիկա
Սոչիի օդանավակայանում 8 չվերթ է հետաձգվել, այդ թվում՝ դեպի Երևան