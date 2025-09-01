Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստեղծագործություններ է առաջարկել․ Լուսանկար

Օրեր առաջ ես հրապարակել էի «Իմանուիլ Կանտը հայերի մասին» հակիրճ հոդվածը (iLur.am, 25.08.2025), որն, իմ տպավորությամբ, դրական լիցքեր հաղորդեց մեր հասարակության ներկայիս հուսալքված եւ դյուրագրգիռ խավերին, մասնավորապես երիտասարդությանը։
Նկատի ունենալով նման արձագանքը, նրանց կհորդորեի անպայման ընթերցել նաեւ Օսիպ Մանդելշտամի «Ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան» (Путешествие в Армению), Վասիլի Գրոսմանի «Բարին ընդ ձեզ» (Добро вам) եւ Անդրեյ Բիտովի «Հայաստանի դասերը» (Уроки Армении) հրաշալի ստեղծագործությունները։
Ի դեպ, վերջինս Հրանտ Մաթեւոսյանի ամենամտերիմ բարեկամներից մեկն էր։
ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան
