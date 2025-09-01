01/09/2025

Ուրցաձորի սարերում հրդեհվել է մեծ մակերեսով խոտածածկույթ. կրակի դեմ պայքարում են փրկարարներ ու կամավորներ

Օգոստոսի 31-ին` ժամը 15։03-ին, Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն տեղեկություն է ստացվել, որ Ուղեձոր գյուղի մոտակա սարին ծուխ է նկատվում։

ՆԳ նախարարությունից հայտնել են, որ դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից մարտական հաշվարկներ և օպարատիվ խմբեր։

Պարզվել է, որ հրդեհ է բռնկվել Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի 163-րդ կմ-ին հարակից տարածքում։ Հայտարարվել է անձնակազմի հավաք։

Ըստ նախնական տվյալների՝ այրվում է խոտածածկույթ և բուսածածկույթ։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգավվել են շուրջ 40 փրկարարական ծառայող և Մարտիրոս գյուղի կամավորական խմբից 8 կամավորական։

