Պորտուգալիայի հետ խաղում ովքեր չեն միանա Հայաստանի հավաքականին

Հայաստանի ազգային հավաքականը սկսել է մարզական հավաքը։ Եղիշե Մելիքյանի թիմը պատրաստվում է Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության եվրոպական գոտու որակավորման փուլի Պորտուգալիայի և Իռլանդիայի հետ խաղերին։
Ազգային թիմի առաջին մարզումը կկայանա այսօր՝ ժամը 18:30-ին։
Հավաքն այսօր կսկսեն՝
Հենրի Ավագյան – «Փյունիկ»
Օգնյեն Չանչարևիչ – «Նոա»
Արսեն Բեգլարյան – «Ալաշկերտ»
Կամո Հովհաննիսյան – «Արարատ-Արմենիա»
Ստյոպա Մկրտչյան – «Օսիեկ» (Խորվաթիա)
Էրիկ Փիլոյան – «Ուրարտու»
Էդգար Գրիգորյան – «Արարատ-Արմենիա»
Գեորգի Հարությունյան – «Պուշկաշ Ակադեմիա» (Հունգարիա)
Սերգեյ Մուրադյան – «Նոա»
Ալբերտ Խաչումյան – «Արարատ»
Ժիրայր Շաղոյան – «Արարատ-Արմենիա»
Նարեկ Աղասարյան – «Որարտու»
Գոռ Մանվելյան – «Նոա»
Էդուարդ Սպերցյան – «Կրասնոդար» (Ռուսաստան)
Արտակ Դաշյան – «Նոա»
Էդգար Սևիկյան – «Ֆերենցվարոշ» (Հունգարիա)
Հովհաննես Հարությունյան – «Նոա»
Արթուր Սերոբյան – «Արարատ-Արմենիա»
Դանիել Աղբալյան – «Փյունիկ»
Ուգոչուկվու Քրիստուս Իվու – «Ռուբին» (Կազան, Ռուսաստան)
Կարեն Նալբանդյան – «Ալաշկերտ»
Հրանտ-Լեոն Ռանոս – «Բորուսիա Մյունխենգլադբախ» (Գերմանիա)
Նայիր Թիկնիզյանը, Տիգրան Բարսեղյանն ու Վահան Բիչախչյանն ազգային հավաքականի ճամբարում կլինեն սեպտեմբերի 2-ին, իսկ Լուկաս Զելարայանը՝ սեպտեմբերի 3-ին։
Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանը ընտանեկան խնդիրների պատճառով չի միանա հավաքականին։
Սեպտեմբերի 6-ին ազգային հավաքականը Վազգեն Սարգսյանի անվան «Հանրապետական» մարզադաշտում կընդունի Պորտուգալիային։ Հանդիպման մեկնարկը՝ ժամը 20։00-ին (Երևանի ժամանակով)։
Սեպտեմբերի 9-ին ազգային ընտրանին կրկին Վազգեն Սարգսյանի անվան «Հանրապետական» մարզադաշտում կընդունի Իռլանդիային։ Հանդիպման մեկնարկը՝ ժամը 20։00-ին (Երևանի ժամանակով)։
