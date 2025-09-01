01/09/2025

Սրբազանի ինքնազգացողությունը լավ էր, ոգին` անկոտրում ու հաղթական, հումորը` տեղը. Լուսանկար

Այսօր մի քանի ընդդիմադիր գործիչներ տեսակցել են Գերաշնորհ Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին։

Այդ մասին հայտնել է Մարտուն Գրիգորյանը՝ գրելով․

Այսօր`«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ-ում ես և ԱԺ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը այցելեցինք Գերաշնորհ Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին, տեղում մեզ միացավ նաև Աղվան Վարդանյանը: Փառք Աստծո, Սրբազանի ինքնազգացողությունը լավ էր, ոգին անկոտրում ու հաղթական, դուխն ու հումորը տեղը: Ինչպես և սպասում էի` առաջինը հետաքրքրվեց Շիրակով ու գյումրեցիներով․ «Գյումրեցիներս ի՞նչպես են»: Սրբազան ջան, ամեն ինչ լավ է լինելու»:

