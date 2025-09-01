Ֆրանսիայում դաշինք է ձևավորվում ընդդեմ Մակրոնի․ Լուսանկար

Ֆրանսիական «Ազգային միավորում» կուսակցության ղեկավար Ժորդան Բարդելան հանդես է եկել նախաձեռնությամբ, որով առաջարկել է ստեղծել աջ ուժերի եւ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների դաշինք՝ ընդդեմ Ֆրանսիայի գործող վարչակազմի եւ նախագահ Էմանուել Մակրոնի։
Իր նախաձեռնությունը Բարդելան ներկայացրել է BFMTV-ի հետ զրույցում։ «Ուզում եմ ձեռք մեկնել աջ ուժերի որբերին, աջամետ քաղաքական ուժերին, որոնք դեռեւս չեն տարրալուծվել մակրոնիզմի մեջ»,- ասել է Բարդելան։
Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի ութին Ֆրանսիայի Ազգային Ժողովում տեղի է ունենալու գործող վարչապետ Ֆրանսուա Բայուրի կաբինետի հանդեպ վստահության քվեարկություն։ «Ազգային միավորման» պատգամավորները մտադիր են աջակցել անվստահություն հայտնելու գործընթացից եւ քվեարկել հօգուտ Բայրուի կաբինետի հրաժարականի։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանը դարձել է ՇՀԿ-ի գործընկեր
«Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության չորս թեկնածուներ հանկարծամահ են եղել
Արևմուտքում ոչ ոք չի քննարկում Ուկրաինա ցամաքային զորքեր ուղարկելու հնարավոր հարցը