02/09/2025

ԱՄՆ-ը փորձի Սյունիքում իրականացնել լրացուցիչ գործողություններ, Իրանը կարձագանքի համապատասխանաբար

infomitk@gmail.com 02/09/2025 1 min read

Իրանն ու Հայաստանը բնական հարևաններ են, և անվտանգության հարցերում խնդիրներ առաջանալու դեպքում Իրանը պատրաստ է որոշակի երաշխիքներ տրամադրել, քանի որ իրավիճակը ազդում է նաև Իրանի վրա։

Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց իրանցի միջազգային փորձագետ Էհսան Մովահեդյանը՝ «Արցախ. չլուծված հակամարտություն, վերադարձի իրավունք» միջազգային համաժողովի ընթացքում։

Փորձագետի խոսքով՝ ԱՄՆ-ը տարածաշրջան է մտնում ոչ թե Հայաստանի անվտանգությունը պաշտպանելու, այլ այն անկայունացնելու նպատակով. «Նրանք փորձում են Հայաստանի բնակիչներին միմյանց դեմ տրամադրել և ազդել տարածաշրջանի ուժերի վրա, այդ թվում՝ Ռուսաստանին, Իրանին և Չինաստանին ուզում են վնասել»։

Մովահեդյանը ընդգծեց, որ Սյունիքի հարցը Իրանի համար կարմիր գիծ է և, անհրաժեշտության դեպքում, Իրանը պատրաստ է Հայաստանին ապահովել անվտանգության երաշխիքներ։

Նա հավելեց, որ եթե ԱՄՆ-ը փորձի իրականացնել լրացուցիչ գործողություններ, Իրանը կարձագանքի համապատասխանաբար։

