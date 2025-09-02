ԱՄՆ-ը փորձի Սյունիքում իրականացնել լրացուցիչ գործողություններ, Իրանը կարձագանքի համապատասխանաբար

Իրանն ու Հայաստանը բնական հարևաններ են, և անվտանգության հարցերում խնդիրներ առաջանալու դեպքում Իրանը պատրաստ է որոշակի երաշխիքներ տրամադրել, քանի որ իրավիճակը ազդում է նաև Իրանի վրա։
Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց իրանցի միջազգային փորձագետ Էհսան Մովահեդյանը՝ «Արցախ. չլուծված հակամարտություն, վերադարձի իրավունք» միջազգային համաժողովի ընթացքում։
Փորձագետի խոսքով՝ ԱՄՆ-ը տարածաշրջան է մտնում ոչ թե Հայաստանի անվտանգությունը պաշտպանելու, այլ այն անկայունացնելու նպատակով. «Նրանք փորձում են Հայաստանի բնակիչներին միմյանց դեմ տրամադրել և ազդել տարածաշրջանի ուժերի վրա, այդ թվում՝ Ռուսաստանին, Իրանին և Չինաստանին ուզում են վնասել»։
Մովահեդյանը ընդգծեց, որ Սյունիքի հարցը Իրանի համար կարմիր գիծ է և, անհրաժեշտության դեպքում, Իրանը պատրաստ է Հայաստանին ապահովել անվտանգության երաշխիքներ։
Նա հավելեց, որ եթե ԱՄՆ-ը փորձի իրականացնել լրացուցիչ գործողություններ, Իրանը կարձագանքի համապատասխանաբար։
