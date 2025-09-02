02/09/2025

Աշտարակի պոլիկլինիկայի միջանցքներում մի աթոռ, նստարան չկա, հիվանդները ոտքի վրա են. ահազանգ

infomitk@gmail.com 02/09/2025 1 min read

Օգտատեր Գայանե Ղազարյանը գրում է.

«Ուղիղ 7 տարի սպասեցինք Աշտարակի պոլիկլինիկայի նոր շենքի կառուցմանը։ 7 տարի բժիշկները նստեցին անպատկերացնելի բուդկաներում ու 7 տարի երեխեքը մեծացան ամենահակամարդկային բուժսպասարկման պայմաններում։
Մոտ մի շաբաթ առաջ բացվեց նոր շենքը։

Ու սա հիվանդների սպասելու համար պայմաններն են։ Բոլորը ոտքի վրա կանգնած ժամերով սպասում են։ Ազատ միջանցքներում, ընդարձակ ընդունարանում ՄԵԿ ՀԱՏԻԿ նստարան, աթոռ չկա։ Հատուկ մարդասիրական միջամտությամբ երկու աթոռ ա հանված սենյակներից, որոնց նստած են երկու ծեր։

Իսկ կինը, որի դեմքը չեմ նկարել, մեկ ժամ ոտքի վրա կանգնած սպասում էր, ու անվերջ անիծում նրա ծակ գլուխը, որը պոլիկլինիկա այցելողներին սպարտացի ա պատկերացրել։

Նորից եմ կրկնում, սա պոլիկլինիկա ա, որտեղ մարդն առողջ վիճակում չի այցելում։
Ինչի՞ ա Հայաստանում ամեն ինչ թարս արվում»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի Հանրապետությունն ընդդեմ … երեխաների՞. մինչև 2025 թ. հոկտեմբեր – նոյեմբեր զրկված են լինելու պետպատվերից

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նոր 45,3 մլն եվրո վարկ վերցնում

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իզմիրլյան ԲԿ-ում 33 տարեկան տղա է կյшնքից զրկվել. ու՞մ են մեղադրում հարազատները

31/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ական համայնքապետ Կառլեն Մկրտչյանը սպառնում է քանդել բնակչի գույքը

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էրդողանը գոհունակություն է հայտնել վերջին շրջանում Հարավային Կովկասում տեղի ունեցած իրադարձություններից

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գրիգոր Տեր-Ղազարյանի գործարան արկ տեղափոխած բեռնատարի վարորդը հայտնաբերվել է. Լուսանկար

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դո՞ւք եք ԼՂ նախկին ղեկավարին գերի հանձնել Բաքվին. Կարեն Սարգսյանը շփոթվել է ․․․

02/09/2025 infomitk@gmail.com