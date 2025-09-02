Աշտարակի պոլիկլինիկայի միջանցքներում մի աթոռ, նստարան չկա, հիվանդները ոտքի վրա են. ահազանգ

Օգտատեր Գայանե Ղազարյանը գրում է.
«Ուղիղ 7 տարի սպասեցինք Աշտարակի պոլիկլինիկայի նոր շենքի կառուցմանը։ 7 տարի բժիշկները նստեցին անպատկերացնելի բուդկաներում ու 7 տարի երեխեքը մեծացան ամենահակամարդկային բուժսպասարկման պայմաններում։
Մոտ մի շաբաթ առաջ բացվեց նոր շենքը։
Ու սա հիվանդների սպասելու համար պայմաններն են։ Բոլորը ոտքի վրա կանգնած ժամերով սպասում են։ Ազատ միջանցքներում, ընդարձակ ընդունարանում ՄԵԿ ՀԱՏԻԿ նստարան, աթոռ չկա։ Հատուկ մարդասիրական միջամտությամբ երկու աթոռ ա հանված սենյակներից, որոնց նստած են երկու ծեր։
Իսկ կինը, որի դեմքը չեմ նկարել, մեկ ժամ ոտքի վրա կանգնած սպասում էր, ու անվերջ անիծում նրա ծակ գլուխը, որը պոլիկլինիկա այցելողներին սպարտացի ա պատկերացրել։
Նորից եմ կրկնում, սա պոլիկլինիկա ա, որտեղ մարդն առողջ վիճակում չի այցելում։
Ինչի՞ ա Հայաստանում ամեն ինչ թարս արվում»։
Բաց մի թողեք
Հայաստանի Հանրապետությունն ընդդեմ … երեխաների՞. մինչև 2025 թ. հոկտեմբեր – նոյեմբեր զրկված են լինելու պետպատվերից
Ինչու են նոր 45,3 մլն եվրո վարկ վերցնում
Իզմիրլյան ԲԿ-ում 33 տարեկան տղա է կյшնքից զրկվել. ու՞մ են մեղադրում հարազատները