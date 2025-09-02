02/09/2025

Եռյակը հզոր ազդակ է ուղարկում ԱՄՆ նախագահին․ Լուսանկար

Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթնաժողովում Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հնդկաստանի առաջնորդները ցուցադրեցին խորհրդանշական միասնություն, որը փորձագետները համարում են Վաշինգտոնին ուղղված ազդանշան, հաղորդում է The Wall Street Journal-ը։

Ուշադրության կենտրոնում էին Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինի, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ միմյանց գրկախառնվելու կադրերը։

Միասնության ժեստը տեղի ունեցավ Թրամփի վարչակազմի կողմից Պեկինին զսպելու, Ռուսաստանի կապերը Չինաստանի հետ խզելու և Հնդկաստանին ռուսական նավթ գնելուց հետ պահելու ջանքերի ֆոնին։

Հանդիպումը կարող է տագնապ առաջացնել արևմտյան մայրաքաղաքներում, ըստ Lowy Institute վերլուծական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Մայքլ Ֆուլիլովի։

«Նախագահ Թրամփի մեղմ վերաբերմունքը Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ ոչինչ չի արել Ռուսաստանին Չինաստանից հեռացնելու համար», – ասել է նա։

«Միևնույն ժամանակ, Նարենդրա Մոդիի նկատմամբ նրա կոշտ վերաբերմունքը Հնդկաստանին ավելի է մոտեցնում Ռուսաստանին և նպաստում է Չինաստանի հետ նրա հարաբերությունների ջերմացմանը»։

ՇՀԿ գագաթնաժողովը, որին մասնակցում էին ավելի քան 20 պետությունների առաջնորդներ, մեկնարկեց օգոստոսի 31-ին Տյանցզինում (Հյուսիսային Չինաստան)։ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի օգնական Լյու Բինի խոսքով՝ սա ասոցիացիայի ամենամեծ ֆորումն է կազմակերպության ողջ պատմության մեջ։

