Ինչ է պատահել Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին Բուլղարիա տեղափոխող ինքնաթիռի հետ

02/09/2025 1 min read

Flightradar24 թռիչքների հետևման ծառայությունը արձագանքել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին Բուլղարիա տեղափոխող ինքնաթիռի էլեկտրոնային նավիգացիոն համակարգում խափանման մասին հաղորդագրություններին։ 

Այս մասին հաղորդվել է ծառայության X էջում հրապարակված հրապարակման մեջ։

Մասնագետները անցկացրել են Նավիգացիոն ամբողջականության գնահատում: Այս ցուցանիշը կոդավորում է ինքնաթիռի կողմից ստացված նավիգացիոն տվյալների որակը և համապատասխանությունը։

Գնահատման արժեքը ցույց է տալիս, թե որքան ճշգրիտ է ինքնաթիռը կողմնորոշվում տարածության մեջ և ինչպիսին է անորոշության շառավիղը։

«Ինքնաթիռի կողմից փոխանցվող տրանսպոնդերի ազդանշանը պարունակում է NIC արժեք։ Արժեքը կոդավորում է ինքնաթիռի կողմից ստացված նավիգացիոն տվյալների որակը և համապատասխանությունը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ թռիչքը ցույց է տվել NIC-ի լավ արժեք թռիչքից մինչև վայրէջք», – ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Flightradar24-ը նաև նշել է, որ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի թռիչքը տևել է տասը րոպեից էլ պակաս, քան սպասվում էր, չնայած այն հաղորդագրությունների, որ ինքնաթիռը մեկ ժամ պտտվել է Պլովդիվի վրայով՝ նախքան այնտեղ արտակարգ վայրէջք կատարելը։ Այսպիսով, թռիչքը պետք է տևեր 1 ժամ 48 րոպե, սակայն Flightradar24-ի տվյալներով՝ այն տևել է 1 ժամ 57 րոպե։

Bloomberg-ը սեպտեմբերի 1-ին հայտնել է, որ ֆոն դեր Լեյենի ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել Պլովդիվի օդանավակայանում՝ GPS ազդանշանի խցանման պատճառով։

