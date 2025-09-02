02/09/2025

Լևոն Մնացականյանը Բաքվի դատարանում հայտարարել է, որ մասնակցել է արցախյան առաջին աշխարհամարտերին․ Լուսանկար

02/09/2025

Բաքվում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմ շինծու մեղադրանքներով դատական գործընթացը։

Այսօր՝ սեպտեմբերի 1-ին դատավարության ժամանակ հրապարակվել է Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանի ցուցմունքը։

Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցնրը, Մնացականյանը իր ցուցմունքում նշել է, որ իր ծառայությունը Արցախում սկսել է 1992 թվականի սեպտեմբերին՝ որպես գումարտակի հրամանատարի տեղակալ։

Ըստ ցուցմունքի՝ Մնացականյանն ասել է, որ  նշանակվել է տարբեր պաշտոններում, իսկ 2007 թվականի մայիսից մինչև 2012 թվականի նոյեմբերը եղել է Արցախի պաշտպանության բանակի շտաբի պետ, այնուհետև՝ 2012 թ. նոյեմբերից մինչև 2015 թ. հունիսը՝ ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Թոշակի անցնելուց հետո նա ոչ մի տեղ չի աշխատել։

Լևոն Մնացականյանը Բաքվի դատարանում հայտարարել է, որ մասնակցել է ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մարտերին

