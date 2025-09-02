02/09/2025

Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին մեղադրանք է առաջադրվել

infomitk@gmail.com 02/09/2025 1 min read

Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին մեղադրանք է առաջադրվել հեռակա կարգով։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը։

«Անվտանգության ծառայության քննիչները հեռակա կարգով Կադիրովին տեղեկացրել են Ուկրաինայի քրեական օրենսգրքի 438-րդ հոդվածով («Պատերազմի օրենքների և սովորույթների խախտում» – խմբ.) կասկածի մասին», – ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Այն մեջբերում է ՌԻԱ Նովոստին։

Ավելի վաղ՝ 2022 թվականին, ՈւԱԾ-ն Ռամզան Կադիրովի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել։ Դա վկայում է նաև Ուկրաինայի հատուկ ծառայության տվյալների բազան։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է պատահել Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին Բուլղարիա տեղափոխող ինքնաթիռի հետ

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը դարձել է ՇՀԿ-ի գործընկեր

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայում դաշինք է ձևավորվում ընդդեմ Մակրոնի․ Լուսանկար

01/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ը փորձի Սյունիքում իրականացնել լրացուցիչ գործողություններ, Իրանը կարձագանքի համապատասխանաբար

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է պատահել Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին Բուլղարիա տեղափոխող ինքնաթիռի հետ

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եռյակը հզոր ազդակ է ուղարկում ԱՄՆ նախագահին․ Լուսանկար

02/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հնարավոր է ընտրությունների միջոցով փոխել Նիկոլ Փաշինյանին․ Վանեցյանը վստահ է

02/09/2025 infomitk@gmail.com