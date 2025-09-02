02/09/2025

Ցմահ տվեք պրծեք, դուք սեփական մեղադրանք չունեք, դուք պատվեր եք կատարում. Միքայել Սրբազան

infomitk@gmail.com 02/09/2025 1 min read

«Ես որևէ մեկից ազատություն չեմ խնդրում։ Ես ազատ եմ»։ Այսօր՝ սեպտեմբերի 2-ին, դատարանում հայտարարեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը։

«Ցմահ տվեք պրծեք, դուք սեփական մեղադրանք չունեք, դուք պատվեր եք կատարում, հաղթահարեք ձեր վախը և ազատ եղեք։ Խոզանոց ու շնանոց է այն խուցը, որում ինձ այստեղ պահում են, դա անպատիվ է պետությանը»,-ասաց Սրբազանը։

Նշենք, որ դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանն այսօր ևս մեկ ամսով երկարաձգեց Սրբազանի կալանքի ժամկետը։

Միքայել Սրբազանն այսօր դատարանում իր ելույթի ժամանակ հայտարարեց, որ խոզանոց ու շնանոց է այն խուցը, որում իրեն պահում են Նա հարց տվեց դատավորին՝ արդյոք այդ պայմաններում իրեն պահելը պատիվ բերո՞ւմ է պետությանը։

Դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանը մեկ ամիս ժամկետով երկարացրեց Միքայել Սրբազանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը՝ կալանքը։

Նշենք, որ կալանքի ժամկետը երկարաձգելու միջնորդությունը ներկայացրել էր դատախազը։

Հիշեցնենք` Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին կալանավորել են հունիսի 28–ին, նրա կալանքը երկարացվել էր 10 օրով` մինչև սեպտեմբերի 6–ը, և քանի որ սեպտեմբերի 6–ը ոչ աշխատանքային օր է, որոշվել է խափանման միջոցի հարցը քննարկել այսօր։ Դատարանը այժմ եզրափակիչ ելույթների փուլում է։

