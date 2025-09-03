ԱՄՆ-ն միջազգային ջրերում հարվածել է թմրավաճառների նավին. 11 զոհ կա

ԱՄՆ զինված ուժերը հարվածել են վենեսուելական Tren de Aragua հանցավոր խմբավորման նավին, որը թմրամիջոցներ է տեղափոխել ԱՄՆ:
Սպանվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 11 մասնակից:
Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցի իր էջում:
Ամերիկացի ոչ մի զինծառայող չի տուժել։
Tren de Aragua-ն Միացյալ Նահանգների տարածքում ահաբեկչական ճանաչված խմբավորում է: Թրամփն իր հրապարակման մեջ կրկին ակնարկել է, որ այն կապված է Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ։
Մադուրոն ԱՄՆ-ին մեղադրել է նարկոթրաֆիկի մասին տեղեկությունները կեղծելու համար, որի նպատակը, ըստ նրա, իրեն իշխանությունից հեռացնելն է:
