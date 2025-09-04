04/09/2025

ՀՀ-ում՝ կլինի իմ եղբայրը, թե մյուսի, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են. Մկրտչյանը՝ եղբորն առնչվող միջադեպի մասին

infomitk@gmail.com 04/09/2025 1 min read

ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան նշանակված Նարեկ Մկրտչյանը «Ազատության» հետ զրույցում մեկնաբանել է եղբոր՝ Մկրտիչ Մկրտչյանի ձերբակալման լուրը։

«Դեպքին տեղեկացել եմ ձեզ նման մամուլից: Հայաստանում՝ կլինի իմ եղբայրը, թե մյուսի եղբայրը, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են: Կգնա նախաքննություն, մեղավորները կբացահայտվեն, վստահաբար պատասխանատվություն կկրեն օրենքի ողջ խստությամբ: Իսկ ինչ վերաբերում է իմ քաղաքական թիմին, իմ ազդեցությանը, ո՛չ իմ հանրային կարգավիճակը, ո՛չ ներկայիս պաշտոնը չեն կարող որևիցե ազդեցություն կամ միջամտություն ունենալ, հետևաբար հետևեք իրավական գործընթացներին, ես էլ ձեզ նման հետևելու եմ»,- ասել է նա:

Ավելի վաղ «Հայկական ժամանակ»-ի հետ զրույցում ՀՀ քննչական կոմիտեից մեկնաբանել են դեսպանի եղբոր առնչությամբ միջադեպը:

Կատարվածին անդրադարձել է ՆԳՆ-ն՝ հայտնելով, որ Փարաքար համայնքի Երևանյան փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցված տրանսպորտային միջոցի ուղևորը դուրս է եկել մեքենայից և դիմել փախուստի՝ ճանապարհին նետելով իր մոտ եղած իրերը՝ ատրճանակ և փոշենման զանգված։

Մեքենայի վարորդը նույն պահին ձերբակալվել է և տեղափոխվել Համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ արգելված որևէ իր չի հայտնաբերվել։

