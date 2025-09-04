Ճի՞շտ է ճանապարհը, թե սխալ՝ կախված է նրանից, թե ուր ես գնում. Նիկոլ Փաշինյան

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում նոր գրառում է արել:
«Ճի՞շտ է ճանապարհը, թե սխալ՝ կախված է նրանից, թե ուր ես գնում»,- գրել է վարչապետը։
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում նոր գրառում է արել:
«Ճի՞շտ է ճանապարհը, թե սխալ՝ կախված է նրանից, թե ուր ես գնում»,- գրել է վարչապետը։
Բաց մի թողեք
ՀԷՑ–ի դեմ պայքարում կառավարությունն այլ ընկերության է դիմել
Արմավիրի մարզպետ կնշանակվի նախկին ՀՀԿ-ական Վահրամ Խաչատրյանը․ Լուսանկար
Ինչու չի կատարվում ՀԷՑ-ի վերաբերյալ Արբիտրաժի որոշումը․ Մենք՝ բոլորս, Կառավարություն ենք. Գալյան