Ալեն Սիմոնյանը Ղրղզստանում այցելել է Չինգիզ Այթմաթովի տուն-թանգարան. Լուսանկար

Ալեն Սիմոնյանը Ղրղզստանում այցելել է Չինգիզ Այթմաթովի տուն-թանգարան

ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ղրղզստանում այցելել է Չինգիզ Այթմաթովի տուն-թանգարան: 

«Հենց այս հանճարեղ արձակագիրն է շրջանառության մեջ դրել «մանկուրտ» բառը: Մանկուրտը, ըստ Չինգիզ Այթմաթովի, «Եվ դարից երկար ձգվում է օրը» վեպի գերեվարված անձ է, որը բռնի կերպով վերածվել է անհոգի ստրուկի, լիովին ենթարկվում է տիրոջը և անցյալ կյանքից ոչինչ չի հիշում:

Լուսանկարը՝ Չինգիզ Այթմաթովի տուն-թանգարանից, նկարի անունը՝ «Մանկուրտ».

Մեկնարկեց Սարոյանական շաբաթը․ Վիլյամ Սարոյանը՝ բարի հսկան, բացի ընտրյալ գրող լինելուց, նաև՝ գեղանկարիչ է եղել․ Լուսանկարներ

ՀՀ-ում՝ կլինի իմ եղբայրը, թե մյուսի, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են. Մկրտչյանը՝ եղբորն առնչվող միջադեպի մասին

ՀԷՑ–ի դեմ պայքարում կառավարությունն այլ ընկերության է դիմել

Դոդիկը Բոսնիա-Հերցեգովինան ԵՄ կհասցնի, թե կդառնա՝ Պուտինի հրձիգը

Ժաննայի հովհարն ու ազգային ինքնության հովհարային անջատումները․ Հայկ Դեմոյան

Պուտինը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանին գազի դեֆիցիտ է սպառնում. MT

