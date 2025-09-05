Ալեն Սիմոնյանը Ղրղզստանում այցելել է Չինգիզ Այթմաթովի տուն-թանգարան. Լուսանկար

ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ղրղզստանում այցելել է Չինգիզ Այթմաթովի տուն-թանգարան:
«Հենց այս հանճարեղ արձակագիրն է շրջանառության մեջ դրել «մանկուրտ» բառը: Մանկուրտը, ըստ Չինգիզ Այթմաթովի, «Եվ դարից երկար ձգվում է օրը» վեպի գերեվարված անձ է, որը բռնի կերպով վերածվել է անհոգի ստրուկի, լիովին ենթարկվում է տիրոջը և անցյալ կյանքից ոչինչ չի հիշում:
Լուսանկարը՝ Չինգիզ Այթմաթովի տուն-թանգարանից, նկարի անունը՝ «Մանկուրտ».
Բաց մի թողեք
Մեկնարկեց Սարոյանական շաբաթը․ Վիլյամ Սարոյանը՝ բարի հսկան, բացի ընտրյալ գրող լինելուց, նաև՝ գեղանկարիչ է եղել․ Լուսանկարներ
ՀՀ-ում՝ կլինի իմ եղբայրը, թե մյուսի, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են. Մկրտչյանը՝ եղբորն առնչվող միջադեպի մասին
ՀԷՑ–ի դեմ պայքարում կառավարությունն այլ ընկերության է դիմել