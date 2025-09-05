Ժաննայի հովհարն ու ազգային ինքնության հովհարային անջատումները․ Հայկ Դեմոյան

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի նախկին տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Հայկ Դեմոյանը գրել է․
«Շատերն են անդրադառնում «թավշյա կրկեսի» արդյունքում իշխանությունն ուզուրպացրած ու Հայաստանի նկատմամբ նեոգաղութային քաղաքականության գործիքների վերածված իշխանավորների վտանգավորության աստիճանի հասնող անհաշվետու վարքուբարքի, խայտառակ կոռուպցիոն գործելաոճի, անպատժելիության գերագույն զգացումի և զանազան հանցանքների ու զանցանքների դիմաց պատժվելուց ապահովագրված կեցվածքին:
Սա նոր երևույթ չէ ու որպեսզի մեկնաբանությունները «բա նախկինների օրոք…» սկսողներին հակազդելու հնարավորություն չտրվի, հավաստիացնում եմ, որ 2018 թվականից առաջ էլ նույնն էր, բայց մի սկզբունքային տարբերություն, ամեն դեպքում, պարտավոր ենք արձանագրել: 2018-ից հետո թերուս, ինքնահավան ու ինքնամեծար կեղծ ինտելեկտուալների մի դաստա որոշել է «նոր ազգ» կերտել՝ պարտադրելով իր տեսլականն ու արժեհամակարգը նոր սերնդին, այն իրականացնելու հիմնական միջոց տեսնելով դպրոցական դասագրքերը, հատկապես հումանիտար առարկաների գծով: Թարմ օրինակների ականատես եղանք բոլորովին վերջերս:
Նոր աշխարհայացք ու արժեհամակարգ պարտադրելու քաղաքականությունն իրականացվում է բացահայտ կերպով, արհեստական ու շինծու օրակարգեր առաջ բերելով ու հետևողականորեն դրանք գովազդելով: Զավեշտալին այն է, որ իրականացնողները մի հատ էլ զարմանում են, որ իրենց տխմարություններն առաջ տանելու ճանապարհին հանդիպում են խոչընդոտների ու դիմադրության:
Ակադեմիական քաղաքի տեսիլքն ու ֆեստիվառների բոցը պարզ ցնդաբանություններ ու կեղծ մշակութային անճաշակություններ չեն միայն: Դրանք մեծ գումարներ թալանելու ու լուրջ կապիտալ կուտակելու մեծ ծրագրերի լոկ մի մասն են, որոնց կողքին մի քանի միլիոն դոլար արժեցող նախագծերն ու ծրագրերը չեն երևալու:
ԿԳՄՍ նախարարը արդեն հանգիստ կարող է հաշիվ չտալ չկայացած համերգի ու պետբյուջեից մսխված հսկայական գումարների համար: Ահռելի միջոցներ է փոշիացվում նաև խոտան ու խայտառակ որակով տասնյակ հազարավոր տպաքանակով տպագրվող դասագրքերի դեպքում: Եվ քանի որ չկա վերահսկողություն ու արդարադատության համակարգ կոչվածը, Ժաննա Անդրեասյանն ու մյուսները դեռ շարունակելու են վայելել անպատժելիության «քաղցր» միջավայրը:
Թավշյա նեոգաղութացումն ուղեկցվում է նեոբոլշևիզմով և տկարամիտ ռևիզիոնիզմով: Ծխախոտի բիչոկներ հավաքող վարչապետը ներկայանում է որպես մեծ գաղափարախոս և ինտելեկտուալ, որի մտագալարումներն ու կեղծ պատումները ոչ միայն լռությամբ են ընդունում մեր «փառապանծ» ակադեմիականները, այլև իրենք են մասնակցում այդ մշակումներին՝ թավիշի գիտական հիմնավորումն ապացուցող հոդվածներով:
Ես Ձեզ վստահեցնում եմ, որ Ժաննայի, Նիկոլի ու մյուսների համար Ծիծեռնակաբերդում տեղի ունեցածն արտառոց ու ցնցող իրադարձություն չի համարվել, քանի որ իրենց մտայնություններում ու արժեհամակարգում Ծիծեռնակաբերդը վանելու ու դուրս մղելու հասկացություն է, որը խոչնդոտում ու խանգարում է “նոր մարդ” կերտելու իրենց բոլշևիկյան նախագծերին: Այն խանգարելու է ինքնությունից զտված ու անդեմ էակների վերածված սպասարկու զանգված ստանալու լաբորատոր փորձերին ու փորձարկումներին, որոնք առատորեն հովանավորվում են դրսի պատվիրատուների կողմից:
Դիմադրությունն այս ավանակային ծրագրերին ու սրանց սպասարկող փալանչիներին պետք է լինի կոշտ ու անզիջում:
Ժաննա Անդրեասյանը պետք է հեռանա ու կոռուպցիոն բազմաթիվ դեպքերի դրվագներով առերեսվի պատժվելու անխուսափելիությանը:
Ցինիզմին էլ վերջ ու սահման կա:
Դիմում եմ հայ ծնողին, հայ ուսուցչին, հայ մարդուն
Մի´ վերածվեք փորձարկումների ենթակա անլեզու ու անինքնասեր օրգանիզմների, տվե´ք ձեր բաժին հակահարվածը:
Շուտով կհայտարարենք Ժաննա Անդրեասյանի հրաժարականը պահանջելու բողոքի ակցիայի մասին, զուգահեռ տանելով նաև ԿԳՄՍ նախարարին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը՝ խոտան դասագրքեր կրթական համակարգ ներմուծելու, Ծիծեռնակաբերդը պղծելու, կոռուպցիա հովանավորելու և պետական միջոցները վատնելու դրվագներով:
Մաքրման ու ինքնաառողջացման գործը մենք պետք է անենք ու ոչ մեկը մեզ չի օգնելու այդ գործում, քանզի բոլորին ձեռնտու է անողնաշար, ինքնությունից զուրկ, հեշտ կառավարվող ու պարտվողական տրամադրություններ դավանող հասարակությունից ցանկալի զիջումներ կորզելը»:
