Սեպտեմբերի 6-ի աստղագուշակ․ Համառները պատրաստ կլինեն փոքր զիջումների գնալ

Օրվա սկզբին հեշտ չի լինի հանգստություն պահպանելը։ Նույնիսկ մարդիկ, ովքեր սովորաբար աչքի են ընկնում նախանձելի սառնասրտությամբ, կարող են կտրուկ արձագանքել ցանկացած աննշան միջադեպի, նեղվել, եթե գոնե ինչ-որ բան չի ընթանում ըստ պլանի, կամ բարկանալ մանրուքների պատճառով:
Զգացմունքային ֆոնը լարված կլինի, դրա պատճառով դժվար կլինի կշռադատված որոշումներ կայացնել։ Հնարավորություն դեպքում ավելի լավ է հետաձգել լուրջ գործերը և ժամանակ հատկացնել հանգստին կամ ինչ-որ պարզ գործողություններին, լուծել խնդիրներ, որոնք կարող եք հաղթահարել գրեթե առանց մտածելու:
Ժամանակի ընթացքում դրական միտումների ազդեցությունը կուժեղանա, իսկ տրամադրությունը կլավանա: Դուք կնկատեք, որ նկատելիորեն ավելի հեշտ է դարձել ուրիշների հետ լեզու գտնելը, հաջողվում է ընդհանուր լեզու գտնել նույնիսկ նրանց հետ, ովքեր նախկինում ձեր մեջ չեն յոլա գնացել: Համառները պատրաստ կլինեն փոքր զիջումների գնալ, իսկ ոչ ընկերասեր մարդիկ իրենք նախաձեռնություն կցուցաբերեն, զրույցի թեմա կառաջարկեն:
Լավ նորություններ կբերի օրվա երկրորդ կեսը։ Դրանք հատկապես հաճելի կլինեն նրանց համար, ովքեր անհամբեր սպասում էին ինչ-որ կարևոր հարցի լուծմանը։
ԽՈՅ
Դժվար կլինի հաղթահարել ձեր զգացմունքները։ Սա վերաբերում է նույնիսկ նշանի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր սովորաբար կարողանում են պահպանել իրենց հանգստությունը։ Փորձեք չառաջնորդվել զգացմունքներով, երբ խոսքը վերաբերում է իսկապես կարևոր բաներին։ Սա հատկապես կարևոր կլինի անձնական հարաբերություններում. եթե զերծ մնաք կոշտ հայտարարություններից և չգործեք անխոհեմ, կկարողանաք խուսափել բազմաթիվ լարված պահերից և չեք վիրավորի կամ վշտացնի ձեր մտերիմներին։
Զգույշ եղեք այն մարդկանց հետ, որոնց լավ չեք ճանաչում։ Այսօր շրջապատի մարդկանց մեջ կարող են լինել բավականին տհաճ անհատներ, ովքեր սովոր են ուրիշներին օգտագործել իրենց շահերի համար։ Եթե նրանք կռահեն ձեր հույսերի, մտադրությունների և վախերի մասին, անպայման կփորձեն մանիպուլյացիայի ենթարկել ձեզ։ Պատրաստ եղեք հակահարված տալուն։ Ավելի զգույշ պետք է լինեք նաև գործարքներ կնքելիս և ֆինանսական հարցեր լուծելիս, եթե գործ չունեք վստահելի գործընկերների հետ։
Չնայած այսօր շատ էներգիա կունենաք, արժե ժամանակ գտնել հանգստանալու համար։ Դուք հակված եք գերագնահատել ձեր ուժերը և երբեմն հոգնածություն չեք զգում։ Բայց նույնիսկ դուք երբեմն հանգստի կարիք ունեք։
ՑՈՒԼ
Օրը շատ հաջող կլինի, եթե չհամառեք և չմերժեք բոլոր գաղափարներն ու առաջարկները, բացի ձեր սեփականից։ Արժե ճկունություն ցուցաբերել. դա կնպաստի ձեր հարաբերություններին մտերիմների հետ և կօգնի խուսափել բազմաթիվ լարված պահերից։ Ցուլերը, ովքեր այսօր կզբաղվեն ֆինանսական հարցերով, հնարավորություն կունենան հաջողության հասնելու։ Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ կգտնեն եկամտի նոր աղբյուր, մյուսները կհասկանան, թե ինչպես գումար վաստակել հին հոբբիի վրա։ Ձեր ծրագրերը շատ դուր կգան ուրիշներին, և շատերը, հավանաբար, կցանկանան օգնել դրանց իրականացման գործում։
Օրը նաև բարենպաստ կլինի շփման համար։ Դուք հատկապես հմայիչ կլինեք։ Զարմանալի չէ, որ շատերը կցանկանան խոսել ձեզ հետ, և նույնիսկ մարդիկ, ովքեր սովորաբար դժկամությամբ են շփվում, կարող են նախաձեռնություն ցուցաբերել։ Օրվա երկրորդ կեսը ռոմանտիկ հանդիպումների համար լավագույն ժամանակն է։ Պատահական ծանոթությունը կարող է նշանակել լուրջ հարաբերությունների սկիզբ, որը շուտով կարևոր կդառնա ձեզ համար։
Մտերիմների հետ կարելի է քննարկել ցանկացած հարց՝ չվախենալով, որ գործը կավարտվի վեճով։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ տարաձայնություններ առաջանան, անպայման կհաջողվի փոխզիջում գտնել, և դա շատ առումներով կլինի ձեր արժանիքը:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ
Ինչ էլ որ պլանավորեք անել, մի մոռացեք զգուշության մասին: Օրը բացարձակապես հարմար չէ շտապ որոշումներ կայացնելու համար՝ առանց բոլոր դրական և բացասական կողմերը կշռադատելու, կամ ծրագրերը արագ փոխելու համար: Խորհուրդ է տրվում խուսափել կասկածելի ծանոթություններից և հեռու մնալ այն մարդկանցից, ովքեր նախկինում հիասթափեցրել են ձեզ կամ չարաշահել են ձեր բարությունը: Բայց կարող եք հույս դնել վստահելի դաշնակիցների, ինչպես նաև հոգով մոտ մարդկանց վրա: Ընկերները կարող են առաջարկել ինչ-որ հետաքրքիր բան, իսկ սիրելի մարդը կարող է ուրախացնել ձեզ հաճելի անակնկալով: Երկվորյակ ծնողները, ովքեր իրենց երեխաների հետ ինչ-որ տեղ են գնում, կստանան շատ դրական հույզեր:
Եթե գնում եք ճանապարհորդության, ժամանակ մի խնայեք նախապատրաստության համար. կարևոր է լավ մտածել երթուղու մասին և համոզվել, որ ձեզ հետ վերցնում եք անհրաժեշտ ամեն ինչ: Ճանապարհին հնարավոր են որոշ աննշան թյուրիմացություններ: Դրանք տհաճ հետևանքներ չեն ունենա, բայց կարող են փչացնել տրամադրությունը:
Օրը կարող է բավականին հոգնեցուցիչ լինել նշանի երիտասարդ և տպավորիչ ներկայացուցիչների համար: Կեսօրին նման Երկվորյակները պետք է որոշ ժամանակ անցկացնեն մենակ՝ իրենց հակասական զգացմունքները կարգավորելու համար:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ
Ընտանեկան ֆինանսներին կամ գույքին վերաբերող հարցերի քննարկման ժամանակ դժվար կլինի խուսափել տարաձայնություններից։ Եվ, ընդհանուր առմամբ, փողի հետ կապված ամեն ինչ այսօր զգուշություն կպահանջի։ Մի շտապեք գնումներ կատարել, հատկապես, եթե դրանք կատարելու ցանկությունն անսպասելիորեն այցելել է ձեզ: Ինքնաբուխ ձեռքբերումները դժվար թե հաջող լինեն։
Օրը բարենպաստ կլինի ուսման և ցանկացած ստեղծագործական գործունեության համար։ Շատ Խեցգետիններ կոգեշնչվեն։ Կարող են ի հայտ գալ հիանալի գաղափարներ, որոնց իրականացումը կնվիրվի հաջորդ շաբաթվա սկզբին։
ԱՌՅՈՒԾ
Օրը հիանալի է կարևոր զրույցների, աշխատանքի և բիզնեսի հետ կապված ցանկացած հարցի քննարկման համար: Հնարավորություն կլինի ոչ պաշտոնական միջավայրում շփվել այն մարդկանց հետ, որոնց օգնությունը ձեզ չի խանգարի: Որոշ Առյուծներ կգտնեն նոր դաշնակիցներ, որոնց աջակցության շնորհիվ մոտ ապագայում կհասնեն մասնագիտական հաջողությունների:
Օրը նաև բարենպաստ կլինի ֆինանսական հարցեր լուծելու համար: Հնարավոր է, որ դուք գումար ստանաք անսպասելի աղբյուրից: Հնարավորություն կլինի հաջող գնումներ կատարել կամ այդ միջոցները ներդնել որևէ խոստումնալից նախագծում: Նյութական բարիքներին վերաբերող ամեն ինչում կարող եք հույսը դնել ինտուիցիայի վրա. այն ձեզ չի հիասթափեցնի:
Եթե ցանկություն ունեք մասնակցել որևէ հասարակական միջոցառման, մի՛ զրկեք ինքներդ ձեզ դրանից: Դուք հիանալի ժամանակ կանցկացնեք, կկարողանաք հանդիպել շատ հաճելի մարդկանց: Որոշ Առյուծներ նաև կստանան տեղեկություններ, որոնք օգտակար կլինեն նրանց համար մոտ ապագայում: Բացի այդ, հնարավոր է պատահական հանդիպում հին ընկերների կամ ծանոթների հետ, որոնց մասին երկար ժամանակ ոչինչ չեք լսել:
ԿՈՒՅՍ
Օրը շատ հաջող կլինի, եթե չշտապեք։ Սխալ կլինի սկսել այն ամենալուրջ և կարևոր գործերով։ Ավելի լավ է դրանք որոշ ժամանակով մի կողմ դնել և առավոտը նվիրել այն բանին, որը ջանք չի պահանջում, բայց դրական հույզեր է պարգևում։ Այս ժամանակը շատ հաճելի կլինի զբոսանքների, կարճատև ուղևորությունների համար։ Բնապատկերի փոփոխությունը կոգեշնչի շատ Կույսերի, կտա նշանի ներկայացուցիչներին անհրաժեշտ էներգիան՝ ավելի բարդ խնդիրներ լուծելու համար։
Ցերեկը կարող եք ստանձնել այն, ինչ նախկինում չէիք կարողանում անել, կամ վերադառնալ այն խնդիրներին, որոնց մասին նախընտրում էիք երկար ժամանակ չմտածել։ Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի ուղղել որոշ վաղուց թույլ տրված սխալներ (և ոչ միայն ձերը) կամ ավարտել այն, ինչ ուրիշներն են ավարտել։ Դուք շատ լավ կհաղթահարեք այս ամենը։
Երեկոյան հնարավորություն կլինի շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր մեծ հաջողությունների են հասել և պատրաստ են կիսվել իրենց փորձով։ Նրանց հետ ծանոթանալը ոչ միայն օգտակար կլինի, այլև շատ հաճելի։ Ձեր անձնական կյանքում գերակշռում է դրական միտումների ազդեցությունը, օրը սիրահարված Կույսերին շատ հաճելի րոպեներ կպարգևի։
ԿՇԵՌՔ
Դուք կհաջողեք, եթե համառ լինեք ձեր գործերում։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է չմոռանալ նրբանկատության մասին, հատկապես ձեզ համար թանկ մարդկանց հետ շփվելիս։ Այսօր դուք կարող եք հակված լինել չափազանց անմիջական և կոպիտ լինել ձեր դատողություններում, իսկ ձեր մեկնաբանությունները կարող են վիրավորել ամենազգայուն մարդկանց։ Ցուցաբերեք մի փոքր ավելի ճկունություն՝ ավելորդ կոնֆլիկտներից և բախումներից խուսափելու համար։
Օրը հարմար է տեղեկատվության հետ աշխատելու, այն հավաքելու և վերլուծելու համար։ Եթե ստիպված եք խոշոր գնումներ կատարել, այսօր կարող եք համեմատել տարբեր տարբերակներ. կկարողանաք օբյեկտիվորեն գնահատել դրանք և ընտրել լավագույնը։ Չեն բացառվում կանխիկ մուտքերը։ Դրանք կարող են մի փոքր պակաս լինել, քան դուք կցանկանայիք, բայց միևնույն է, խոսքը զգալի գումարի մասին է, որը դուք ճիշտ կօգտագործեք։
Այսօր շատ Կշեռքներ հատկապես էներգետիկ կլինեն։ Նշանի ներկայացուցիչները հոգնածություն չեն զգա, նույնիսկ եթե շատ անելիքներ ունեն։ Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ է սպորտի և ակտիվ հանգստի համար։ Դուք չեք կարող վախենալ լուրջ հիվանդություններից։
ԿԱՐԻՃ
Օրը դժվար կլինի, հատկապես նշանի ներկայացուցիչների համար, ովքեր մի քանի հանդիպումներ կունենան անծանոթ մարդկանց հետ: Սովորաբար ձեզ շատ ժամանակ պետք չէ՝ ուրիշների զգացմունքները հասկանալու կամ նրանց մտքում եղածը կռահելու համար: Սակայն այսօր դժվար թե կարողանաք հույսը դնել ինտուիցիայի վրա: Հեշտ չի լինի հասկանալ նույնիսկ նրանց, ում վաղուց եք ճանաչում: Միտումնավոր թե ոչ, նրանք կարող են ձեզ մոլորեցնել, շփոթեցնել: Ահա թե ինչու խորհուրդ է տրվում հետաձգել կարևոր զրույցները։
Լավ է զբաղվել ծանոթ գործերով, լուծել ծանոթ խնդիրներ: Այստեղ չեք կարող վախենալ տհաճ անակնկալներից. ամեն ինչ լավ կստացվի, անհաղթահարելի դժվարություններ չեն լինի: Շատ Կարիճներ կցուցաբերեն նախանձելի հնարամտություն և կգտնեն պարզ, բայց արդյունավետ փորձ՝ նպատակին հասնելու համար։
Ֆինանսական տեսանկյունից սա ամենահեշտ և ամենաբարենպաստ օրը չէ. հավանական են անհաջող գնումներ և նյարդայնացնող կորուստներ: Հետևաբար, ավելի լավ է չշտապել փողի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս: Սա հատկապես կարևոր է այն իրավիճակներում, երբ խոսքը ոչ թե ձեր անձնական, այլ ընտանեկան բյուջեի մասին է:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ
Օրը հաջողություն է խոստանում Աղեղնավորներին, ովքեր իրենց համար հավակնոտ նպատակներ են դնում և չեն պատրաստվում կիսատ-պռատ քայլերով բավարարվել: Նշանի ներկայացուցիչները կհաղթահարեն այն, ինչ երկար ժամանակ ոչ ոք չի կարողացել անել, կլուծեն որոշ լուրջ խնդիրներ: Հնարավորություն կլինի հոգ տանել սիրելիների մասին, օգնել նրանց, ովքեր դժվարին իրավիճակում են հայտնվել: Որքան շատ ուշադրություն դարձնեք ընտանեկան հարցերին, այնքան ավելի լավ կզգան ձեր սիրելի մարդիկ։
Կարող եք գնումներ կատարել: Դուք գումար դեն չեք նետի, բայց չեք ցանկանա խնայել ավելին, քան անհրաժեշտ է: Դուք կկարողանաք գնել այնպիսի իրեր, որոնք երկար ժամանակ կուրախացնեն և՛ ձեզ, և՛ ձեր սիրելիներին: Բայց պետք է զգույշ լինել ձեր գումարը ուրիշների բիզնես նախագծերում ներդնելիս: Նախ, համոզվեք, որ ձեր գործընկերներին կարելի է վստահել, և որ նրանք չեն փորձում ձեզ ներքաշել որևէ արկածախնդրության մեջ։
Հավանական են հաճելի հանդիպումներ։ Նոր ծանոթներն անմիջապես լավ տպավորություն կթողնեն ձեզ վրա։ Այնուամենայնիվ, նախքան նրանց ինչ-որ կարևոր բան պատմելը, ավելի ուշադիր նայեք: Առաջին տպավորությունը կարող է կեղծ լինել:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ
Արժե կենտրոնանալ այն բանի վրա, ինչը կարևոր է ոչ միայն ձեզ համար: Համառության և կենտրոնանալու ունակության շնորհիվ դուք կկարողանաք շատ օգտակար բաներ անել նրանց համար, ում սիրում եք: Շատ Այծեղջյուրներ կցանկանան օգնել բոլորովին անծանոթներին, և այս նշանի ներկայացուցիչները անպայման կհաջողեն նաև դրանում։
Եթե օգնության կարիք ունեք, ստիպված չեք լինի երկու անգամ խնդրել: Շատերը հաճույքով կաջակցեն ձեր լավ գաղափարներին (իսկ այսօր ուրիշներն էլ չեն լինի։). Հնարավոր է, որ դաշնակիցների մեջ հայտնվեն նաև վերջին մրցակիցները, իսկ օրվա վերջում նրանց հետ գրեթե ընկերներ կդառնաք։ Հնարավոր է նաև ռոմանտիկ հարաբերությունների սկիզբ, որոնք հիմնված կլինեն ընդհանուր հետաքրքրությունների և աշխարհի վերաբերյալ նմանատիպ տեսակետների վրա:
Բոլոր ամենադժվար և ձանձրալի գործերը պետք է պլանավորել օրվա առաջին կեսի համար: Երկրորդ կեսը հարմար է հանգիստ զրույցների, փորձի փոխանակման, ձեր հաջողությունների մասին խոսելու և ուրիշների նվաճումները լսելու համար։
Հավանական են դրամական մուտքերը: Ամենայն հավանականությամբ, մենք կխոսենք փոքր գումարների մասին, բայց դուք դրանք կստանաք բոլորովին անսպասելիորեն: Հնարավոր են նաև արժեքավոր նվերներ հին ծանոթներից կամ տարեց հարազատներից:
ՋՐՀՈՍ
Պետք է շտապեք։ Օրվա սկիզբը հաջող կլինի, և աստղերի աջակցության շնորհիվ այս պահին դուք կկարողանաք միանգամից լուծել մի քանի դժվար խնդիրներ, եթե ժամանակն ապարդյուն չվատնեք։ Կարող եք վերադառնալ հին գաղափարներին, հիշել վաղուց սահմանված նպատակները։ Այն, ինչ մի ժամանակ չէր ստացվում, հիմա կարող եք բավականին արագ հաղթահարել, եթե կիրառեք նոր մեթոդ, համարձակ փորձեք։
Շատ Ջրհոսներ այսօր ստիպված կլինեն շատ ավելի շատ շփվել տարբեր մարդկանց հետ, քան սովորաբար, խորհուրդներ տալ նրանց, պատասխանել բազմաթիվ հարցերի, խոսել ձեր մասին։ Սա կարող է բավականին հոգնեցուցիչ թվալ, բայց միևնույն է օգտակար կլինի։ Հնարավոր է, որ դուք ձեռք բերեք նոր դաշնակիցներ, գործընկերներ կամ գտնեք նոր ընկերներ։ Սա ամենաբարենպաստ օրը չէ սիրային հարաբերություններ սկսելու համար։ Բայց արդեն իսկ հաստատված զույգերը խնդիրներ չեն ունենա շփման մեջ։
Այնուամենայնիվ, պետք է հիշել, որ դրական միտումների ազդեցությունը ժամանակի ընթացքում կնվազի։ Շաբաթվա երկրորդ կեսը կարող է դժվար լինել այն Ջրհոսների համար, ովքեր կարևոր բան են պլանավորել։ Բացի այդ, ավելի դժվար կդառնա կենտրոնանալը։ Կա ռիսկ, որ դա ձեզ կստիպի սխալներ թույլ տալ հաշվարկներում կամ ֆինանսական կորուստներ կրել։
ՁԿՆԵՐ
Ամեն ինչ այնքան հեշտ չի դասավորվի, որքան մենք կցանկանայինք: Բայց դուք եթե համառություն ցուցաբերեք, ապա օրվա առաջին կեսին կհաղթահարեք բոլոր դժվարությունները։ Ճիշտ է, ստիպված կլինեք բավականին կոշտ գործել, և ոչ բոլոր Ձկներին դա դուր կգա ։ Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ այժմ ձեր փափկությունը, նրբությունն ու համապատասխանությունը կարող են սխալվել թուլության համար: Showույց տվեք, որ երբեմն կարող եք լինել այդ Piranha-ն, և շրջապատողները անմիջապես հարգանքով են վերաբերվում ձեզ:
Ամեն ինչ այնքան հեշտ չի լինի, որքան դուք կցանկանայիք։ Բայց եթե համառ լինեք, օրվա առաջին կեսին կհաղթահարեք բոլոր դժվարությունները։ Ճիշտ է, դուք ստիպված կլինեք բավականին կոշտ գործել, և դա բոլոր Ձկներին դուր չի գա։ Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ հիմա ձեր մեղմությունը, նրբանկատությունը և հնազանդությունը կարելի է թուլություն համարել։ Ցույց տվեք, որ երբեմն կարող եք իսկական պիրանյա լինել, և շրջապատի մարդիկ անմիջապես հարգանքով կվերաբերվեն ձեզ։
Օրվա երկրորդ կեսը հարմար կլինի շփման համար։ Հատկապես հաճելի կլինեն հին ընկերների հետ հանդիպումները, քանի որ նրանք ոչ միայն բարի խոսքեր կունենան ձեզ համար, այլև բավականին հետաքրքիր առաջարկներ։ Եվ այս պահին ձեզ կարող են վերադարձնել հին պարտքերը, ինչը նույնպես շատ օգտակար կլինի։ Որոշ Ձկներ շատ առատաձեռնորեն շնորհակալություն կստանան այն աշխատանքի համար, որը նրանք մի ժամանակ կատարել են լիովին անձնուրաց։
Սա բարենպաստ օր է սիրային հարաբերությունների առումով։ Աստղերը հատուկ բարեհաճություն կցուցաբերեն այն Ձկներին, ովքեր երկար ժամանակ իրենց սիրելիի հետ են։ Նշանի նման ներկայացուցիչները կստանան լավ լուրեր կամ տրամադրությունը բարձրացնող անակնկալներ։ Բայց նույնիսկ նրանք, ովքեր առաջին հանդիպման են գնում, դժվար թե որևէ պատճառ ունենան բողոքելու։
Բաց մի թողեք
Մի շարք հարցման արդյունքներ ու սանդղակներ՝ իրականացվել է օգոստոսի 25-ից 30-ը․ Հետաքրքիր է
«Ռո-նալ-դու». ինչպես են երկրպագուները «Զվարթնոցում» դիմավորում Ռոնալդուին․ Տեսանյութ
Սեպտեմբերի 5-ի աստղագուշակ․ Շփման տեսանկյունից սա ամենաբարենպաստ օրը չէ