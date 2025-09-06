Ինչով են պայմանավորված տարածքային ստորաբաժանումներում կադրային փոփոխությունները. ՆԳՆ-ն մանրամասնել է

ՆԳՆ ոստիկանության տարածքային բոլոր ստորաբաժանումներում ՆԳ նախարարի գլխավորությամբ կայացած 2025 թվականի կիսամյակային ամփոփումների ավարտից հետո ՀՀ օրենսդրությամբ ՆԳՆ ոստիկանությանը վերապահված գործառույթներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու և իրականացնելու նպատակով համակարգի մի շարք ստորաբաժանումներում կատարվել են կադրային փոփոխություններ։
ՀՀ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի հրամաններով՝
ոստիկանության գնդապետ Արթուր Զոհրաբյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության օպերատիվ-վերլուծական վարչության պետի պաշտոնից,
ոստիկանության գնդապետ Դավիթ Պետրոսյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Էրեբունու բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության փոխգնդապետ Բաբկեն Աղաբաբյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Կոտայքի բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության փոխգնդապետ Զորիկ Ավդիշոևն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Հրազդանի բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության գնդապետ Ասքանազ Դավթյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության մայոր Լևոն Անտոնյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Մասիսի բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության գնդապետ Գրիգոր Քոչարյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Արարատի բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության գնդապետ Վազգեն Կիրակոսյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Սևանի բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության փոխգնդապետ Արմենակ Մուրադյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Ճամբարակի բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Գալստյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության գնդապետ Հարություն Ադամյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Արթիկի բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության գնդապետ Արթուր Ղազարյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Անիի բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության փոխգնդապետ Սերգեյ Մալաքյանն ազատվել է Համայնքային ոստիկանության Սպիտակի բաժնի պետի պաշտոնից,
ոստիկանության փոխգնդապետ Ղարիբ Գրիգորյանն ազատվել է Պարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի հրամանատարի պաշտոնից,
Համայնքային ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Սամվել Խմելյանն ազատվել է ՆԳՆ ոստիկանությունում ծառայությունից,
Համայնքային ոստիկանության Ապարանի բաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Ռաֆայել Պողոսյանն ազատվել է ՆԳՆ ոստիկանությունում ծառայությունից,
Համայնքային ոստիկանության Վեդիի բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Ֆիլիպպ Ստեփանյանն ազատվել է ՆԳՆ ոստիկանությունում ծառայությունից,
ՀՀ ՆԳ նախարարի այլ հրամաններով՝
ոստիկանության գնդապետ Արթուր Զաքարյանը նշանակվել է Քրեական ոստիկանության Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի վարչության պետ,
ոստիկանության փոխգնդապետ Վարդան Խաչատուրյանը նշանակվել է Քրեական ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության պետ,
ոստիկանության գնդապետ Խորեն Բարխոյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության օպերատիվ վերլուծական վարչության պետ,
ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Մկրտչյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության Վեդիի բաժնի պետ,
ոստիկանության մայոր Դավիթ Ավագյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի պետ,
ոստիկանության փոխգնդապետ Անի Դանիելյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության Հրազդանի բաժնի պետ,
ոստիկանության մայոր Արթուր Իսկանդարյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի պետ,
ոստիկանության մայոր Մանվել Թամրազյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության Ապարանի բաժնի պետ,
ոստիկանության մայոր Փայլակ Շմավոնյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի պետ,
ոստիկանության փոխգնդապետ Սերգեյ Մամիկոնյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության Արարատի բաժնի պետ,
ոստիկանության գնդապետ Ռոբերտ Պետրոսյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության Գավառի բաժնի պետ,
ոստիկանության փոխգնդապետ Ռուբեն Սարգիսյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի պետ,
ոստիկանության մայոր Վարդան Սահակյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության Սևանի բաժնի պետ,
ոստիկանության փոխգնդապետ Տիգրան Պողոսյանը նշանակվել է Համայնքային ոստիկանության Կոտայքի բաժնի պետ,
ոստիկանության փոխգնդապետ Գևորգ Զաքարյանը նշանակվել է Պարեկային ծառայության Արարատի մարզի գումարտակի հրամանատար,
ոստիկանության փոխգնդապետ Լևոն Բադալյանը նշանակվել է Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ պարեկային գումարտակի հրամանատար,
ոստիկանության մայոր Ալբերտ Մարտիրոսյանը նշանակվել է Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի հրամանատար։
ՆԳ նախարար Արփինե Սարգսյանը՝ ՆԳ նախարարության և ՆԳՆ ոստիկանության ղեկավար կազմի հետ վերջին ամիսներին այցելել է ՆԳՆ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ և անձամբ ամփոփել տարածքային բոլոր ստորաբաժանումների 2025 թվականի կիսամյակային արդյունքները։
Հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ստորաբաժանման գրանցած արդյունքներն ու ծառայողների աշխատանքը՝ կատարվել են կադրային փոփոխություններ։
«Հայկական ժամանակ»-ի հետ զրույցում մանրամասնելով կադրային բավական մեծ թվով փոփոխությունները, ՆԳՆ-ից նշեցին.
«Կան և՛ ազատումներ, և՛ փոխատեղումներ, և՛ նոր նշանակումներ։ Նշանակումների մեջ կան առաջխաղացումներ, որոնք ևս իրականացվել են հաշվի առնելով ծառայողի կատարած աշխատանքը, գրանցած արդյունքները։
Նշենք նաև, որ նշանակումներն արվել են հաշվի առնելով Ոստիկանության բարեփոխումների հիմքում դրված անշեղ սկզբումնքները»:
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ՆԳՆ ոստիկանության տարածքային բոլոր ստորաբաժանումներում մի շարք ստորաբաժանումներում կատարվել են կադրային փոփոխություններ։
Բաց մի թողեք
Կայացել են Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների փոխադարձ այցելություններ ՀՀ և Ադրբեջանի տարածքներ. ԱԳՆ
Փաշինյանի օդանավն Ադրբեջանի տարածքով է մեկնել արտերկրյա այցի եւ սեպտեմբերի լույս 6–ի գիշեր վերադարձել
Ալեն Սիմոնյանը Ղրղզստանում այցելել է Չինգիզ Այթմաթովի տուն-թանգարան. Լուսանկար