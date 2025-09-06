Ուրիշ ո՞ր երկիրն է մեզ համար կամուրջներ կառուցում. Նախարարությունը մոռացել է Իրանի նվիրած կամուրջների մասին

Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կայքում օգոստոսի 28-ին տեղադրվել էր տեղեկատվություն` Իրանի Իսլամական Հանրապետության նվիրատվությամբ երկաթուղային Այրում կայարանում հետիոտնային կամրջի շինարարության մասին․
«Մեկնարկել են Այրում կայարանի հետիոտնային կամրջի տեղադրման աշխատանքները: Այրում կայարանի հետիոտնային կամուրջը փլուզվել էր անցած տարվա մայիսին Դեբեդ գետի վարարման հետեւանքով: Այս մետաղական կամուրջը եւս Հայաստանին է նվիրաբերել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը: Այս պահին մետաղական կամրջի տեղադրման աշխատանքները մեծ թափով առաջ են գնում: Շինարարները հավաստիացնում են, որ շատ շուտով կամուրջը պատրաստ կլինի: Սա արդեն երկրորդ մետաղական կամուրջն է, որն իրանական կողմը նվիրում է Հայաստանին՝ ջրհեղեղի հետեւանքները վերացնելու նպատակով: Առաջին կամուրջը տեղադրված է Ալավերդու «Սանահին կայարան» թաղամասում»:
Իրականում Այրումում կառուցվողը 2024թ․ մայիսի 27-ի ջրհեղեղի հետեւանքների հաղթահարման շրջանակներում Իրանի աջակցությամբ կառուցվող չորրորդ կամուրջն է։ Ալավերդի համայնքի Ախթալա քաղաքի վարչական ղեկավար Սեւակ Սարգսյանից տեղեկացանք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նվիրատվությամբ 2024թ․ դեկտեմբերի 25-ին Ախթալայում մետաղական կամուրջ է գործարկվել, որը Մ6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհը միացնում է Ախթալա քաղաքին։
Այն նախատեսված է ինչպես տրանսպորտային միջոցների, այնպես էլ հետիոտների տեղաշարժի համար։ Ախթալայի վարչական ղեկավարն ասաց, որ այդ կամրջի հարեւանությամբ եւս մեկ մետաղական կամուրջ է կառուցվում, որը նույնպես Իրանի նվերն է եւ միջպետական ավտոճանապարհը կապում է Ախթալային։
Կամրջի հիմքերի փորման աշխատանքներն արդեն արված են։ Զարմանալի է, որ ՏԿԵՆ-ում չգիտեն Իրանի նվիրած, Ախթալայում անցյալ տարեվերջին գործարկված կամուրջների մասին։
Ուրիշ ո՞ր երկիրն է մեզ համար կամուրջներ կառուցում, որ նախարարությունը մոռացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նվիրած կամուրջների մասին։
Ոսկան Սարգսյան
Բաց մի թողեք
Նույն ասֆալտը, դպրոցն ու թունելը տարբեր ռակուրսների նկարում ու թանկ ծախում են հասարակության վրա․ ԱԺ պատգամավոր
Գագիկ Ծառուկյանը նույնպես սկսել է նախապատրաստական աշխատանքները
Չարիքը հանձնելու է Սյունիքը որպես միջանցք․ Բագրատ Սրբազանի նամակը