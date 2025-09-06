06/09/2025

Ուրիշ ո՞ր երկիրն է մեզ համար կամուրջներ կառուցում. Նախարարությունը մոռացել է Իրանի նվիրած կամուրջների մասին

infomitk@gmail.com 06/09/2025 1 min read

Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կայքում օգոստոսի 28-ին տեղադրվել էր տեղեկատվություն` Իրանի Իսլամական Հանրապետության նվիրատվությամբ երկաթուղային Այրում կայարանում հետիոտնային կամրջի շինարարության մասին․

«Մեկնարկել են Այրում կայարանի հետիոտնային կամրջի տեղադրման աշխատանքները: Այրում կայարանի հետիոտնային կամուրջը փլուզվել էր անցած տարվա մայիսին Դեբեդ գետի վարարման հետեւանքով: Այս մետաղական կամուրջը եւս Հայաստանին է նվիրաբերել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը: Այս պահին մետաղական կամրջի տեղադրման աշխատանքները մեծ թափով առաջ են գնում: Շինարարները հավաստիացնում են, որ շատ շուտով կամուրջը պատրաստ կլինի: Սա արդեն երկրորդ մետաղական կամուրջն է, որն իրանական կողմը նվիրում է Հայաստանին՝ ջրհեղեղի հետեւանքները վերացնելու նպատակով: Առաջին կամուրջը տեղադրված է Ալավերդու  «Սանահին կայարան» թաղամասում»:

Իրականում Այրումում կառուցվողը 2024թ․ մայիսի 27-ի ջրհեղեղի հետեւանքների հաղթահարման շրջանակներում Իրանի աջակցությամբ կառուցվող չորրորդ կամուրջն է։ Ալավերդի համայնքի Ախթալա քաղաքի վարչական ղեկավար Սեւակ Սարգսյանից տեղեկացանք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նվիրատվությամբ 2024թ․ դեկտեմբերի 25-ին Ախթալայում մետաղական կամուրջ է գործարկվել, որը Մ6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհը միացնում է Ախթալա քաղաքին։

Այն նախատեսված է ինչպես տրանսպորտային միջոցների, այնպես էլ հետիոտների տեղաշարժի համար։ Ախթալայի վարչական ղեկավարն ասաց, որ այդ կամրջի հարեւանությամբ եւս մեկ մետաղական կամուրջ է կառուցվում, որը նույնպես Իրանի նվերն է եւ միջպետական ավտոճանապարհը կապում է Ախթալային։

Կամրջի հիմքերի փորման աշխատանքներն արդեն արված են։ Զարմանալի է, որ ՏԿԵՆ-ում չգիտեն Իրանի նվիրած, Ախթալայում անցյալ տարեվերջին գործարկված կամուրջների մասին։

Ուրիշ ո՞ր երկիրն է մեզ համար կամուրջներ կառուցում, որ նախարարությունը մոռացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նվիրած կամուրջների մասին։

Ոսկան Սարգսյան

